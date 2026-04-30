Tenchijin annonce son partenariat avec Aqualter

CHARTRES, France--(BUSINESS WIRE)--Tenchijin Inc., une entreprise japonaise innovante dans le domaine des technologies spatiales appliquées à la gestion durable des infrastructures hydrauliques, annonce son partenariat avec Aqualter. En avril 2026, un accord stratégique de licence logicielle a été conclu. KnoWaterleak sera introduite dans le cadre du projet d’exploitation à long terme de Chartres Métropole. Basée sur des données satellitaires et l’intelligence artificielle, cette plateforme contribuera à l’optimisation de la détection et de la gestion des fuites d’eau sur le réseau de Chartres. Parallèlement, Tenchijin et Aqualter ont signé un accord de distribution, faisant d'Aqualter le premier distributeur officiel de KnoWaterleak sur le marché français.

Visual: https://drive.google.com/drive/folders/1jAA46qppdo-ZFzAn7FVVVhcIJPUp4waS

Une relation de confiance fondée sur une expérimentation réussie

Basée à Chartres, Aqualter bénéficie de plus de 50 ans d’expérience dans la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées, ainsi que dans la construction d’ouvrages et d’usines de traitement de l’eau partout en France.

De janvier à avril 2025, Tenchijin et Aqualter ont mené conjointement un projet pilote (PoC) afin d’évaluer l’efficacité de KnoWaterleak dans la métropole de Chartres (141 407 habitants desservis, 1 251,52 km de linéaire réseau hors branchement, données 2025). En réanalysant les données historiques de 2017 à 2023, KnoWaterleak a permis de prédire avec succès 45,5 % des fuites de 2024 dans les 12,6 % des zones présentant le risque le plus élevé, répondant ainsi aux critères de réussite du projet et confirmant la fiabilité du modèle.

Forts de cette relation de confiance, Tenchijin et Aqualter ont conclu , un accord de licence pour le projet d’exploitation de Chartres Métropole. Aqualter devient ainsi le premier utilisateur officiel de KnoWaterleak en France, marquant le début d'une collaboration pour moderniser la gestion de l'eau sur le territoire.

Perspectives de collaboration

Dans le cadre du projet de Chartres Métropole, la solution KnoWaterleak sera couplée à Walter, la plateforme d'Aqualter dédiée à la supervision des réseaux. Alors que Walter assure le suivi de la performance hydraulique sur le terrain, l'expertise spatiale de Tenchijin vient y apporter une dimension prédictive complémentaire.En combinant l'analyse par satellite à large échelle et les données de terrain, cette synergie permet de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur : de l'identification des risques de fuite à l'optimisation des interventions. Ce dispositif innovant contribue ainsi à la préservation de la ressource et à la durabilité des infrastructures.

Le partenariat envisage l’adoption de cette solution dans d’autres projets gérés par Aqualter. Par ailleurs, les deux entreprises collaboreront sur des actions de promotion conjointes auprès de nouveaux segments de clientèle en France, afin de stimuler l’innovation dans la gestion des infrastructures hydrauliques.

Jean-Patrick LE VAN, CIO & COO, Groupe Aqualter | France

L’intégration de la solution KnoWaterleak dans notre plateforme Walter marque une étape importante dans la transformation digitale de la gestion des réseaux d’eau. Grâce à l’intelligence artificielle et aux données satellitaires, nous pouvons anticiper les risques de fuite et orienter plus efficacement les interventions sur le terrain. Cette innovation permet de renforcer la performance des réseaux tout en contribuant à la préservation de la ressource en eau.

Keitaro ASABA, Partnership Manager, Tenchijin Inc. | Japon

Nous sommes ravis que KnoWaterleak soit implémenté pour la première fois en France au sein d’une collectivité territoriale. Chartres est une ville historique aux infrastructures complexes, où les réseaux anciens et nouveaux se superposent, avec une forte sensibilité aux mouvements du sol. Dans l’environnement complexe de Chartres, ce déploiement nous apportera des connaissances précieuses pour l’avenir.Par ailleurs, la conclusion de ce premier accord de distribution officielle avec Aqualter marque un tournant majeur pour Tenchijin. Grâce à l’expertise profonde et au réseau solide d’Aqualter, nous sommes convaincus d'ouvrir la voie à une gestion des infrastructures hydrauliques innovante et pilotée par la donnée à travers toute la France.

À propos d’Aqualter et de la solution Walter

Premier challenger des majors du secteur de l’eau, Aqualter développe, depuis plus de 50 ans, une expertise dans la production, le transport et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement d’eau usée ainsi que la construction d’usines d’eau potable et de stations d’épuration. Walter est une plateforme 100% web qui offre une vision en temps réel de la performance hydraulique, du réservoir au compteur abonné. Le logiciel est alimenté par trois systèmes d’informations performants et permet le calcul et la restitution des indicateurs phares de performances hydrauliques ainsi que la remontée d’alertes de fuite en temps réel.

Site Web: https://www.aqualter.com/

À propos de Tenchijin KnoWaterleak

KnoWaterleak est une plateforme innovante qui exploite les données satellites et l’intelligence artificielle pour prédire et prévenir les risques liés aux infrastructures d’eau potable. Le système analyse des données spatiales afin d’identifier les risques de fuite à l’échelle de 100 mètres x 100 mètres, grâce à un système d’évaluation en cinq niveaux.

À propos de Tenchijin Inc.

Tenchijin Inc. est un innovateur dans le secteur des technologies spatiales, utilisant les données satellites et l’intelligence artificielle pour détecter les risques cachés dans les infrastructures d’eau potable, anticiper les fuites potentielles et favoriser une gestion de l’eau plus durable et efficace grâce aux informations issues de l’espace.

Site web: https://knowaterleak.space/