Découvrez l'assistant virtuel des fans : RaceMate de TGR Haas F1 Team, optimisé par Infobip

VODNJAN, Croatie--(BUSINESS WIRE)--Infobip, plateforme mondiale de communication cloud axée sur l'IA, et TGR Haas F1 team lancent « RaceMate de TGR Haas F1 Team, optimisé par Infobip », un assistant conversationnel pour les fans alimenté par l'IA, disponible sur ABM et la plateforme WhatsApp Business. Toujours activée et disponible, cette solution fournit des informations cruciales sur la course de TGR Haas F1 Team : analyse de la course de l'écurie, positions sur la grille de départ, résultats des qualifications, résultats des sprints et calendrier complet des évènements. L'agent IA suit les pilotes Ollie Bearman et Esteban Ocon en leur présentant de manière individuelle leurs classements et leurs performances au championnat sous forme de conversations.

L'agent s'appuie sur une base de connaissances regroupant les biographies des pilotes, l'historique des écuries et les données des circuits, en s'adaptant au niveau de chaque utilisateur. Chaque interaction débute par une consultation du calendrier, permettant aux fans de toujours savoir ce qui se passe en temps réel. L'agent propose les informations pertinentes de manière proactive, propose les actions suivantes et maintient le fil de la conversation pour que chaque interaction soit simple et captivante. Grâce à des messages courts et concis, diffusés avec l'enthousiasme d'un autre fan dans les tribunes et dotés de menus de réponse rapide intelligents, l'expérience s'adresse aux fans modernes en quête d'insights instantanés sur leur écurie.

Entre les week-ends de course, cette solution alimentée par l'IA permet de maintenir l'enthousiasme des fans grâce à des expériences ludiques : des quiz sur les connaissances de l'écurie avec des classements, des anecdotes et la possibilité de découvrir les produits dérivés officiels de TGR Haas F1 Team grâce à une technologie d'essai virtuel, le tout sans quitter la conversation.

L'agent conversationnel marque l'évolution du partenariat entre Infobip et TGR Haas F1 Team, annoncé à Miami l'an dernier. La première année a prouvé l'intérêt des fans pour une interaction plus riche grâce à des activations ludiques. Pour la deuxième année et les suivantes, c'est au tour de l'infrastructure qui permet de concrétiser le principal engagement de ce partenariat : des liens plus étroits entre l'écurie et ses fans du monde entier. Conçu sur la technologie AgentOS d'Infobip, cet agent peut gérer des millions de fans tout en préservant la qualité et la personnalisation des conversations.

« RaceMate de TGR Haas F1 Team, optimisé par Infobip, révolutionne notre manière d'interagir avec nos fans, grâce à une expérience personnalisée », a déclaré Michael Heath, responsable senior de l'engagement des fans et CRM manager de TGR Haas F1 Team. « Un assistant virtuel toujours activé qui offre aux fans un accès instantané au calendrier des courses, aux informations stratégiques et insights de l'écurie et à des expériences personnalisées. Nous ne nous contentons pas de lancer une application : nous tissons des liens plus étroits avec la communauté mondiale qui adore cette écurie. »

« Grâce à cet assistant virtuel pour les fans, nous mettons la technologie au service de rapports authentiques et démontrons le potentiel commercial de l'IA conversationnelle dans le domaine du sport », a déclaré Ante Pamuković, CRO chez Infobip. « Il répond aux attentes des fans d'aujourd'hui : fidéliser la clientèle, élargir leur public et approfondir leur engagement à l'ère du numérique. »

RaceMate de TGR Haas F1 Team, optimisée par Infobip, représente une nouvelle approche permettant aux équipes sportives de nouer des liens directs, personnalisés et permanents avec leurs fans du monde entier. Cet assistant virtuel sera lancé lors du Grand Prix de Miami, qui se déroulera du 1er au 3 mai 2026, et sera disponible tout au long de la saison 2026 sur WhatsApp Business et AMB.

Pour en savoir plus sur le partenariat, veuillez cliquer ici : https://www.infobip.com/haas-f1-team-partnership

Ressources :

Consultez RaceMate de TGR Haas F1 Team, optimisé par Infobip sur la

plateforme WhatsApp Business en cliquant sur ce lien

et AMB en cliquant sur le lien

À propos d'Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communications dans le cloud qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client, avec l’IA comme moteur de l’innovation.

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