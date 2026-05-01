Barilla houdt een verrassingsdiner als gezinsreunie tijdens het Formula 1® raceweekend in Miami

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Een speciale uitnodiging, een tafel en een pastagerecht gedeeld door mensen die vaak van elkaar gescheiden zijn. Dit was voor Barilla voldoende aanleiding om in Miami een geest van samenhorigheid te brengen tijdens de openingsdag van de FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026.

Barilla, de Officiële Pastapartner van Formula 1®, verwelkomde teamleden en hun gezinnen in Torno Subito Miami, het restaurant van chef Massimo Bottura bekroond met drie Michelin-sterren, waar de keuken door chef Bernardo Paladini wordt geleid, voor een avond waarop de ronkende motoren worden uitgezet en het leven van elke dag centraal wordt geplaatst.

