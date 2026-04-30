Philippines : TotalEnergies et Nextnorth sécurisent le financement et lancent la construction d’un projet solaire de 440 MW

PARIS & MANILLE, Philippines--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), en partenariat avec Nextnorth, développeur philippin d’énergies renouvelables, annonce avoir sécurisé le financement et lancé la construction d’une centrale solaire de 440 MWc. Situé dans la ville d’Ilagan, dans la province d’Isabela, ce projet, détenu par TotalEnergies (65%) et Nextnorth (35 %), devrait être mis en service d’ici fin 2027.

Une fois opérationnelle, la centrale produira 13,5 TWh sur 20 ans. Plus de 50 % de l’électricité produite sera vendue dans le cadre de contrats d’achat d’électricité de long terme à deux fournisseurs d’électricité, AdventEnergy et PrimeRES, afin d’alimenter des clients commerciaux et industriels engagés dans la décarbonation de leurs activités. Le reste de la production sera vendu au réseau national, à la suite de l’attribution du projet lors du 4e appel d’offres du programme gouvernemental philippin d’enchères d’énergie renouvelable.

D’un coût total d’environ 300 millions de dollars, le projet est financé par trois banques internationales : Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), ING Bank NV (ING) et Standard Chartered (SCB). Il s’agit à ce jour du plus important financement international jamais réalisé pour un projet solaire aux Philippines.

« Nous nous réjouissons, avec notre partenaire Nextnorth, de lancer la construction de ce projet solaire majeur aux Philippines, contribuant ainsi à l’objectif du pays d’accroître la part des énergies renouvelables dans son mix de production électrique. Ces 440 MW contribueront au portefeuille de 9 GW d’énergies renouvelables que nous regroupons avec Masdar au sein d’une coentreprise détenue à 50/50 dans neuf pays asiatiques », a déclaré Olivier Jouny, Directeur Renouvelables de TotalEnergies.

« La sécurité énergétique n’a jamais été aussi cruciale pour les Philippines qu’aujourd’hui. Face à une demande en hausse et à une forte dépendance aux combustibles importés, le pays a besoin de capacités renouvelables domestiques, à grande échelle et finançables. En collaboration avec TotalEnergies, nous délivrons une électricité renouvelable et fiable, qui bénéficie aux communautés, crée des emplois et accompagne la transition des Philippines vers un avenir énergétique plus indépendant », a déclaré Miguel Mapa, Président-directeur général de Nextnorth.

***

À propos de Nextnorth

Nextnorth est un développeur d’énergies renouvelables philippin disposant d’un portefeuille de projets d’énergie renouvelable totalisant plus de 800 MW en cours de développement et de construction. Fondée en 2022 et basée à Metro Manila, l’entreprise développe, finance et construit des projets renouvelables à grande échelle, finançables par les marchés, contribuant à la transition énergétique, à la sécurité énergétique et à la croissance économique de long terme des Philippines.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. A fin avril 2026, TotalEnergies dispose de près de 36 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).