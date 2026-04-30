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Scopri la guida per appassionati basata sull'IA: TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip

Nuovo agente conversazionale sempre attivo con funzionalità di analisi competitiva di squadra, approfondimenti sul team ed esperienze interattive basate su Infobip AgentOS

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--La piattaforma di comunicazioni globali cloud AI-first Infobip e TGR Haas F1 Team stanno per lanciare "TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip", una guida interattiva per i fan basata sull'IA disponibile su Apple Messages for Business e la piattaforma WhatsApp Business. Sempre attiva e sempre disponibile, questa soluzione fornisce intelligence sulle corse per TGR Haas F1 Team: informazioni sulle gare delle squadre, posizioni in griglia di partenza, risultati delle qualifiche, risultati degli sprint e calendari completi delle sessioni. L'agente di intelligenza artificiale tiene traccia dei piloti Ollie Bearman ed Esteban Ocon, fornendo le loro classifiche individuali di campionato e i dati sulle prestazioni in formato conversazionale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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