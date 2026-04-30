Scopri la guida per appassionati basata sull'IA: TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--La piattaforma di comunicazioni globali cloud AI-first Infobip e TGR Haas F1 Team stanno per lanciare "TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip", una guida interattiva per i fan basata sull'IA disponibile su Apple Messages for Business e la piattaforma WhatsApp Business. Sempre attiva e sempre disponibile, questa soluzione fornisce intelligence sulle corse per TGR Haas F1 Team: informazioni sulle gare delle squadre, posizioni in griglia di partenza, risultati delle qualifiche, risultati degli sprint e calendari completi delle sessioni. L'agente di intelligenza artificiale tiene traccia dei piloti Ollie Bearman ed Esteban Ocon, fornendo le loro classifiche individuali di campionato e i dati sulle prestazioni in formato conversazionale.

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