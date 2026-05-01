Barilla promove jantar surpresa de reencontro da família da Fórmula 1® durante o fim de semana da corrida em Miami

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Um convite especial, uma mesa e um prato de massa compartilhados por pessoas que muitas vezes estão separadas. Foi tudo o que a Barilla precisou para levar o espírito de união a Miami durante o dia de abertura do FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026.

A Barilla, Parceira Oficial de Massas da Fórmula 1®, recebeu os membros da equipe e suas famílias no Torno Subito Miami, restaurante do chef Massimo Bottura, detentor de três estrelas Michelin, com a cozinha comandada pelo chef Bernardo Paladini, para uma noite em que os motores foram desligados e o cotidiano ganhou destaque.

A noite também celebrou o início da nova parceria entre a Barilla e a equipe Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) de Fórmula 1®, um encontro de dois nomes nascidos na mesma região, Emilia-Romagna, o Vale da Gastronomia da Itália, e unidos por valores compartilhados de excelência, paixão e espírito familiar.

Para esta noite especial, a Barilla e a VCARB surpreenderam os membros da equipe trazendo suas famílias para Miami, criando um jantar inesperado repleto de abraços, risos, conexão e pratos de massa compartilhados.

Para tornar a noite ainda mais especial, houve uma série de convidados ilustres, incluindo o futuro campeão da VCARB, Arvid Lindblad, que compareceu ao lado de sua mãe, refletindo o espírito familiar do evento, o campeão mundial de Fórmula 1®, Nico Rosberg com sua esposa, e a campeã olímpica Mikaela Shiffrin com seu noivo. Além deles, os convidados também incluíram membros do amplo ecossistema da Fórmula 1® como engenheiros, parceiros técnicos, equipes de transmissão e mídia refletindo as muitas pessoas que contribuem para o esporte ao longo da temporada.

Uma oportunidade de reencontro: algo que não é garantido quando se viaja o mundo 24 fins de semana por ano.

Por uma noite, essa distância foi superada e, no centro de tudo, estava a massa: Fusilloni e Racing Wheels, o novo formato lançado especificamente para a temporada de corridas em colaboração com a Fórmula 1®, disponível no Walmart.com e com lançamento previsto nos Estados Unidos ainda este ano.

Essa sensação de união, típica das refeições em família italianas, continuará durante todo o fim de semana, com as famílias permanecendo para vivenciar o fim de semana de corrida, desde o jantar de quinta-feira até o Grand Prix de domingo.

“Reservar um tempo para estarmos juntos, mesmo quando as agendas dificultam, está no cerne do que fazemos”, disse Melissa Tendick, presidente da Barilla Americas. “À medida que aprofundamos nosso envolvimento com a Fórmula 1®, incluindo nossa nova parceria com a Visa Cash App Racing Bulls, temos orgulho de criar momentos que reconectam as pessoas com o que realmente importa: compartilhar uma refeição e se sentir perto da família e dos amigos.” Arvid Lindblad, piloto da VCARB, disse: “Foi uma noite muito especial ver todos reunidos, onde nos desligamos do mundo corporativo e nos conectamos com nossas vidas pessoais. A parceria com a Barilla, uma marca que compartilha nossos valores e raízes italianas, foi especialmente significativa, destacando a importância da conexão e das pessoas por trás do nosso sucesso.”

E enquanto os motores continuam a acelerar em Miami, a Barilla nos lembra que a família pode estar em qualquer lugar: em casa, no paddock ou ao redor de uma mesa compartilhada.

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