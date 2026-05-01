L’intégration CreativeX × CreatorIQ, une première dans le secteur, unifie l’écosystème des créateurs et celui de l’exposition médiatique achetée

LOS ANGELES, LONDRES et VEVEY, Suisse--(BUSINESS WIRE)--CreativeX, le système de contrôle dédié à la création, au contenu et aux médias, et CreatorIQ, le système d’exploitation mondial conçu pour la croissance pilotée par les créateurs, ont annoncé aujourd’hui une intégration inédite dans le secteur, développée en collaboration avec Nestlé, visant à regrouper dans un seul et même système les processus de marketing des créateurs et les flux de travail liés aux expositions médiatiques achetées (« paid media »).

Cette intégration marque un nouveau chapitre dans la manière dont les marques internationales peuvent aborder le contenu créé par des influenceurs : il ne s’agit plus d’un canal distinct à gérer, mais d’un élément central de leur stratégie d’exposition médiatique achetée. Les campagnes menées par des influenceurs peuvent désormais être évaluées, approuvées et optimisées avec la même rigueur que n’importe quelle campagne publicitaire d’envergure, ce qui permet d’atteindre de nouveaux niveaux en matière d’efficacité, de retour sur investissement du contenu et de cohérence à l’échelle mondiale.

Une opportunité d’un billion de dollars

Les investissements mondiaux dans les expositions médiatiques achetées devraient, d'après les prévisions, dépasser le billion de dollars en 2026, et ces fonds sont de plus en plus dirigés vers le contenu produit par les créateurs. Selon la dernière étude de CreatorIQ, intitulée State of Creator Marketing Report, les budgets consacrés au marketing des créateurs ont bondi de 171 % par rapport à l’exercice précédent, les deux tiers de cette croissance provenant directement des budgets alloués à l’exposition médiatique achetée. Près de 94 % des entreprises qui mettent en œuvre des programmes de créateurs indiquent que le contenu produit par ces derniers offre un meilleur retour sur investissement que la publicité numérique traditionnelle.

Pourtant, les marques perdent souvent au change. Une étude de CreativeX a révélé qu’en 2025, 28 % des dépenses liées aux publicités de créateurs sur Meta étaient tout simplement inutiles si la marque n’apparaissait pas dans les trois premières secondes d’une vidéo de créateur. Il s’agit d’un problème d’infrastructure — et c’est précisément ce que cette intégration vise à résoudre.

Comment Nestlé comble le fossé entre les créateurs et l’exposition médiatique achetée

Pour Nestlé, les créateurs constituent un élément crucial de son écosystème de marketing, produisant des contenus fiables et hautement performants qui génèrent des résultats commerciaux concrets. Cependant, pour étendre cette efficacité à l’exposition médiatique achetée, il est apparu nécessaire de mettre en place une infrastructure plus interconnectée.

Les soumissions sont transmises directement de CreatorIQ à CreativeX via une API, où le système d’évaluation de la pertinence créative personnalisé de Nestlé analyse chaque élément en fonction de l’image de marque, du storytelling et de la pertinence. Les notes s’affichent directement dans CreatorIQ, ce qui permet aux responsables de campagne d’approuver ou d’affiner le contenu sans avoir à quitter la plateforme.

Grâce à l’intégration de CreativeX dans les flux de travail de CreatorIQ, chaque proposition soumise par un créateur répond désormais effectivement aux normes de la marque Nestlé, et ce, avant même que ne soit dépensé le moindre dollar en publicité. Cela garantit une adéquation à la marque, une bonne rigueur créative et des cycles de production plus rapides à l’échelle mondiale.

Pourquoi est-ce que cela a de l’importance maintenant ?

L’adéquation à la marque n’est plus un simple atout, mais un impératif commercial. Une étude de CreatorIQ révèle que 74 % des grandes marques et de leurs agences partenaires affirment que l’adéquation à la marque est désormais le critère principal lors de la sélection des créateurs, ce qui représente une hausse significative par rapport à l’exercice précédent.

Cette nouvelle intégration répond directement à ce besoin en intégrant une intelligence créative alimentée par l’IA dans les flux de travail des créateurs, afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité médiatique à grande échelle. Si le taux de conformité des créateurs aux directives de Brand Early s’est amélioré pour atteindre 65 % en 2025, des gains d’efficacité significatifs restent à la portée des marques qui envisagent de mettre en œuvre ce type de solution.

Capacités d’intégration de CreativeX et CreatorIQ

Évaluation automatique des créations : les propositions des créateurs sont évaluées automatiquement à l’aide du système alimenté par l’IA de CreativeX, calibré en fonction des normes créatives de chaque marque

: les propositions des créateurs sont évaluées automatiquement à l’aide du système alimenté par l’IA de CreativeX, calibré en fonction des normes créatives de chaque marque Validation intégrée : les scores des créations s’affichent directement dans CreatorIQ, ce qui permet de les examiner et de les optimiser instantanément depuis un seul et même endroit

: les scores des créations s’affichent directement dans CreatorIQ, ce qui permet de les examiner et de les optimiser instantanément depuis un seul et même endroit Découverte de contenu : permet d’identifier les contenus des créateurs les plus performants afin de les réutiliser sur les réseaux sociaux et les canaux payants

: permet d’identifier les contenus des créateurs les plus performants afin de les réutiliser sur les réseaux sociaux et les canaux payants Adéquation à la marque à l’échelle : permet d'appliquer les directives mondiales propres à la marque à chaque élément de contenu, garantissant ainsi une cohérence sur tous les marchés

Ce qu’en pensent les dirigeants

« Les créateurs jouent un rôle crucial dans la manière dont nous communiquons l’histoire de nos marques à l’échelle mondiale », a déclaré Corinne Gabler, responsable du marketing mondial et de la transformation marketing chez Nestlé. « Cette intégration améliore la qualité créative et intègre directement les données de performance dans les flux de travail de nos créateurs, ce qui apporte de la structure et de l’ampleur à la manière dont nous gérons le contenu des créateurs à l’échelle mondiale. »

« Le contenu des créateurs est devenu le nouveau visage du storytelling des marques, mais jusqu’à présent, il existait en marge des systèmes qui protègent le capital des marques et reposent sur des décennies d’expérience en matière de développement efficace de marque », a confié pour sa part Anastasia Leng, fondatrice et PDG de CreativeX. « Cette intégration permet de combler ce fossé et d’apporter à l’univers des créateurs la même rigueur créative que celle qui régit les campagnes mondiales. »

« L’impact de l’économie des créateurs sur le marketing n’est plus simplement progressif, il est désormais structurel », a ajouté Tim Sovay, directeur des partenariats chez CreatorIQ. « Les créateurs sont devenus indispensables aux écosystèmes de l’exposition médiatique achetée des plus grandes marques mondiales. Nous constatons que les entreprises consacrent près de la moitié de leur budget marketing au marketing des créateurs, intégrant directement ces derniers dans leurs stratégies payantes, ce qui leur permet de bénéficier d’un meilleur retour sur investissement, d’une valeur vie client plus élevée et d’une pertinence accrue auprès des consommateurs. Des chefs de file comme Nestlé tracent la voie pour l’avenir, en s’inspirant des pratiques efficaces des créateurs pour les intégrer à l’ensemble de leur mix média. »

L’intégration de CreativeX et CreatorIQ a été développée en partenariat avec Nestlé et est actuellement testée auprès d’un nombre restreint de clients, sur invitation uniquement.

À propos de CreativeX

CreativeX est le seul système de contrôle impartial à regrouper la création, le contenu et les médias en une source de vérité unique et fiable. Il permet ainsi aux spécialistes du marketing de démontrer ce qui fonctionne et de déployer leurs stratégies à l’échelle mondiale. Utilisé par des marques telles que Heineken, Bayer et Nestlé, CreativeX s’intègre directement aux processus de production et aux flux de travail médiatiques. L’outil établit un lien entre les décisions créatives et les résultats commerciaux afin d’optimiser l’efficacité de chaque publicité.

À propos de CreatorIQ

CreatorIQ est le système d’exploitation natif de l’IA dédié à la croissance pilotée par les créateurs, qui aide les marques et les agences internationales à transformer le marketing des créateurs en un moteur de croissance fondé sur le renseignement. S’appuyant sur le Creator Graph™, qui traite quotidiennement plus de 123 millions de publications sur les réseaux sociaux provenant de plus de 15 millions de créateurs à travers le monde, CreatorIQ unifie les données fragmentées des différentes plateformes au sein d’une couche de renseignements centralisée et d’un système d’archivage dédié aux relations avec les créateurs, à la performance, à la gouvernance et aux opérations commerciales. Plus de 1 300 entreprises, dont Burson, Delta Air Lines, Google, LVMH, Nestlé et Sephora, se servent de CreatorIQ comme infrastructure pour gérer et développer leurs programmes de créateurs à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.creatoriq.com et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

À propos de Nestlé

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde. Sa mission est de libérer le potentiel de l’alimentation afin d’améliorer la qualité de vie de tous, aujourd’hui et pour les générations futures. Grâce à son Global Content Center of Excellence, Nestlé est à la pointe de l’innovation marketing et de la transformation numérique à l’échelle mondiale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.