OpenAI et Yubico s'associent pour proposer aux utilisateurs d'OpenAI des YubiKeys personnalisées et résistantes au phishing

SANTA CLARA, Californie et STOCKHOLM, Suède--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM : YUBICO), pionnier de l'authentification résistante au phishing et créateur de la YubiKey, la référence en matière de clés de sécurité, annonce une collaboration inédite dans le secteur avec OpenAI, le créateur de ChatGPT. Dèsaujourd’hui, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau pack de deux YubiKeys personnalisées dans le cadre du programme Advanced Account Security d’OpenAI, ce qui leur permet de sécuriser leurs comptes ChatGPT à l’aide de clés de sécurité contenant les passkeys matérielles les plus robustes. Spécialement conçu pour les utilisateurs soucieux de leur sécurité et exposés à un risque accru d’attaques numériques ciblées, ce lot comprend une YubiKey C NFC pour une authentification par simple contact sur mobile, et une YubiKey C Nano compacte qui reste branchée sur un port pour une utilisation quotidienne sur ordinateur portable. Toutes deux dotées de fonctionnalités d’authentification modernes pour un niveau de protection maximal.

OpenAI, qui utilise déjà les YubiKeys en interne pour protéger ses employés et son infrastructure contre les attaques de phishing sophistiquées, offre désormais le même niveau de sécurité des comptes à ses utilisateurs. Ce partenariat entre deux leaders du secteur renforce la protection des comptes des utilisateurs d’OpenAI grâce à une authentification éprouvée, résistante au phishing et basée sur du matériel, contribuant ainsi à réduire le risque de piratage de compte et à simplifier la connexion sécurisée.

« Nous introduisons un nouveau modèle de sécurité résistant au phishing à grande échelle pour l’écosystème de l’IA, déclare Jerrod Chong, Chief Executive Officer de Yubico. Ce partenariat avec OpenAI offre le plus haut niveau de protection contre le phishing tout en garantissant une expérience utilisateur fluide. À terme, notre objectif est de réduire considérablement la menace d’accès non autorisé aux données sensibles des comptes OpenAI à travers le monde. Nous sommes fiers de nous associer à OpenAI pour proposer YubiKeys, la clé de sécurité de référence qui offre le moyen le plus sûr d’utiliser des passkeys, renforçant ainsi la protection des données sensibles des utilisateurs à la frontière de l’IA. »

« Les clés de sécurité constituent l’un des meilleurs moyens de protéger les comptes contre le phishing, et Yubico a joué un rôle de premier plan pour rendre cette protection pratique et accessible, ajoute Dane Stuckey, Chief Information Officer d’OpenAI. Nous avons intégré les YubiKeys comme élément standard de notre stratégie de protection des employés d’OpenAI, et grâce à la sécurité avancée des comptes, nous permettons aux utilisateurs de ChatGPT de choisir plus facilement ce même type de protection contre le phishing lorsqu’ils le jugent opportun. »

En combinant l’envergure mondiale et la fiabilité de niveau entreprise de Yubico avec l’engagement d’OpenAI en faveur de la confidentialité des utilisateurs et d’une sécurité des données renforcée, ce partenariat élargit l’adoption mondiale des YubiKeys, garantissant ainsi un avenir plus sûr pour l’IA face à un paysage de cybermenaces en constante évolution. Une fois inscrits, les utilisateurs bénéficient de la protection de compte la plus solide disponible à ce jour grâce à une expérience rapide et sans mot de passe.

Les YubiKey C NFC - OpenAI et YubiKey C Nano - OpenAI sont disponibles à un prix exclusif pour les titulaires d'un compte OpenAI existant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://chatgpt.com/advanced-account-security

À propos de Yubico

Yubico (Nasdaq Stockholm : YUBICO) est une entreprise de cybersécurité moderne dont la mission est de rendre le monde numérique plus sûr pour tous. En tant qu'inventeurs de la YubiKey, nous avons établi la norme de référence en matière d'authentification moderne, résistante au phishing et basée sur du matériel, empêchant ainsi les prises de contrôle de comptes et simplifiant la connexion sécurisée.

Depuis 2007, nous avons contribué à façonner les normes mondiales d'authentification, co-créé FIDO2, WebAuthn et FIDO U2F, et introduit la clé d'accès originale. Aujourd'hui, notre technologie de passkeys sécurise les personnes et les organisations dans plus de 160 pays, transformant la manière dont l'identité numérique est protégée, de la création de compte à la récupération de compte.

Reconnues par les marques, les gouvernements et les institutions les plus soucieux de la sécurité au monde, les YubiKeys fonctionnent dès leur sortie de l'emballage avec des centaines d'applications et de services, offrant un accès rapide et sans mot de passe, sans friction ni compromis.

Nous pensons qu'une sécurité solide ne devrait jamais être hors de portée. Grâce à notre initiative philanthropique, Secure it Forward, nous faisons don de YubiKeys à des organisations à but non lucratif qui soutiennent les communautés en situation de vulnérabilité.

Basée à Stockholm, en Suède, à Santa Clara, en Californie, et à Singapour, Yubico est fière d’être reconnue comme l’une des 100 entreprises les plus influentes par TIME et l’une des entreprises les plus innovantes par Fast Company. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.yubico.com.