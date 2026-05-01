Barilla organise un dîner surprise réunissant les familles des pilotes de Formule 1® lors du week-end de course à Miami

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Une invitation spéciale, une table et un plat de pâtes partagé entre des personnes qui sont souvent séparées : voilà tout ce qu’il a fallu à Barilla pour instaurer une ambiance conviviale à Miami, lors de la journée d’ouverture du Grand Prix automobile de Miami 2026 (FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026).

Barilla, le partenaire officiel de la Formule 1® pour les pâtes, a accueilli les membres de l’écurie et leurs familles au Torno Subito Miami, le restaurant du chef Massimo Bottura, triple étoilé au guide Michelin, dont les fourneaux sont dirigés par le chef Bernardo Paladini, où pour une soirée les moteurs ont été mis en veilleuse et où la vie de tous les jours a repris le devant de la scène.

La soirée a également été marquée par le lancement du nouveau partenariat entre Barilla et l’écurie de Formule 1® Visa Cash App Racing Bulls (VCARB), une rencontre entre deux noms issus de la même région, l’Émilie-Romagne, surnommée la « Food Valley » italienne, et unis par des valeurs communes d’excellence, de passion et d’esprit de famille.

Pour cette soirée spéciale, Barilla et VCARB ont réservé une surprise aux membres de l’écurie en invitant leurs familles à Miami et en organisant un dîner inattendu, riche en embrassades, en rires, en moments de complicité et en plats de pâtes partagés.

La soirée a été rendue encore plus spéciale par la présence d’invités de marque, parmi lesquels Arvid Lindblad, futur champion de l’écurie VCARB, qui était accompagné de sa mère, en clin d’œil à l’esprit familial de l’événement, Nico Rosberg, champion du monde de Formule 1®, accompagné de son épouse, et Mikaela Shiffrin, championne olympique, accompagnée de son fiancé. Des membres de l’écosystème élargi de la Formule 1®, des ingénieurs et partenaires techniques aux équipes de tournage et aux médias, étaient présents, reflétant ainsi les nombreuses personnes qui contribuent à ce sport tout au long de la saison.

Lorsqu’on parcourt le monde 24 week-ends par an, les occasions de se retrouver comme celles-ci sont rares.

Le temps d’une soirée, les distances se sont estompées et les pâtes, notamment les Fusilloni et Racing Wheels, d’une forme inédite, ont été au cœur de l’événement. Lancées spécialement pour la saison des courses en collaboration avec la Formule 1®, elles sont d’ores et déjà disponibles sur Walmart.com et seront commercialisées à travers les États-Unis dans le courant de l’année.

Cette ambiance de camaraderie, si caractéristique des repas en famille à l’italienne, se prolongera tout au long du week-end, les familles restant sur place pour vivre pleinement le week-end de course, du dîner du jeudi jusqu’au Grand Prix du dimanche.

« Prendre le temps de se retrouver, même lorsque les emplois du temps sont chargés, est au cœur de notre action », a déclaré Melissa Tendick, présidente de Barilla Americas. « À l’heure où nous renforçons notre engagement auprès de la Formule 1®, notamment grâce à notre nouveau partenariat avec l’écurie Visa Cash App Racing Bulls, nous sommes fiers de créer des moments qui ramènent les gens à ce qui compte le plus : se retrouver autour d’un repas et se sentir proches de sa famille et de ses amis. » Arvid Lindblad, pilote de l’écurie VCARB, a confié pour sa part : « Cette soirée a été vraiment exceptionnelle et ce fut un plaisir de voir tout le monde réuni. Nous avons tous appuyé sur le bouton pause pour nous consacrer pleinement à notre vie personnelle. Notre partenariat avec Barilla, une marque qui partage nos valeurs et nos racines italiennes, revêt une signification particulière, soulignant l’importance des liens qui nous unissent et des personnes qui sont à l’origine de notre succès. »

Et tandis que les moteurs vrombissent à Miami, Barilla nous rappelle que la famille peut se trouver partout : à la maison, dans un paddock de F1 ou autour d’une table où tous partagent un repas.

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