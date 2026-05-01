OpenAI en Yubico gaan samenwerken om OpenAI-gebruikers op maat gemaakte, phishingbestendige YubiKeys aan te bieden

Een nieuw strategisch langetermijnpartnerschap met OpenAI biedt het AI-ecosysteem de gouden standaard op het gebied van door hardware ondersteunde passkeys

SANTA CLARA, Calif. & STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), pionier op het gebied van phishingbestendige authenticatie en maker van de YubiKey, de gouden standaard onder de beveiligingssleutels, heeft vandaag een baanbrekende samenwerking aangekondigd met OpenAI, de maker van ChatGPT. Vanaf vandaag kunnen mensen een nieuwe set van twee op maat gemaakte YubiKeys kopen als onderdeel van het Advanced Account Security-programma van OpenAI. Hiermee kunnen ze hun ChatGPT-accounts beveiligen met beveiligingssleutels met de sterkste, door hardware ondersteunde toegangscodes. De set is speciaal ontworpen voor veiligheidsbewuste gebruikers met een hoger risico op gerichte digitale aanvallen. Het bevat een YubiKey C NFC voor authenticatie via tappen op mobiele apparaten, en een onopvallende YubiKey C Nano die in een poort blijft zitten voor dagelijks gebruik op de laptop. Beide beschikken over enorm veel moderne authenticatiefuncties die het hoogste niveau van bescherming bieden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

