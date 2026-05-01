Branchenweit erste Integration von CreativeX und CreatorIQ vereint die Ökosysteme von Creators und bezahlten Medien

LOS ANGELES & LONDON & VEVEY, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--CreativeX, das Steuerungssystem für Kreativ-, Content- und Medieninhalte, und CreatorIQ, das globale Betriebssystem für Creator-gesteuertes Wachstum, gaben heute eine branchenweit einzigartige Integration bekannt – entwickelt in Zusammenarbeit mit Nestlé –, um Creator-Marketing und Paid-Media-Workflows unter einem System zu vereinen.

Die Integration markiert ein neues Kapitel in der Art und Weise, wie globale Marken Creator-Inhalte behandeln können: nicht als separaten Kanal, der verwaltet werden muss, sondern als zentralen Bestandteil der Strategie für bezahlte Medien. Creator-gesteuerte Kampagnen können mit derselben Sorgfalt wie jede große Werbekampagne bewertet, genehmigt und optimiert werden, um neue Ebenen der Effizienz, des Content-ROI und der globalen Konsistenz zu erschließen.

Die 1-Billionen-Dollar-Chance

Die weltweiten Investitionen in bezahlte Medien werden voraussichtlich 2026 die Marke von 1 Billion Dollar überschreiten, und Creator-Inhalte sind zunehmend der Bereich, in den diese Gelder fließen. Laut dem aktuellen State of Creator Marketing Report von CreatorIQ sind die Budgets für Creator-Marketing im Jahresvergleich um 171 % gestiegen, wobei zwei Drittel dieses Wachstums direkt aus den Budgets für bezahlte Medien stammen. Fast 94 % der Unternehmen, die Creator-Programme betreiben, berichten, dass Creator-Inhalte bei der Kapitalrendite (ROI) besser abschneiden als traditionelle digitale Werbung.

Dennoch lassen Marken Geld auf dem Tisch liegen. Eine Untersuchung von CreativeX ergab, dass 2025 28 % der Ausgaben für Creator-Werbung auf Meta effektiv verschwendet wurden, wenn das Branding nicht innerhalb der ersten drei Sekunden eines Creator-Videos erschien. Dies ist ein Infrastrukturproblem – und genau dafür wurde diese Integration entwickelt.

Wie Nestlé die Lücke zwischen Creators und bezahlten Medien schließt

Für Nestlé sind Creators ein entscheidender Teil seines Marketing-Ökosystems, da sie vertrauenswürdige, leistungsstarke Inhalte produzieren, die echte Geschäftsergebnisse erzielen. Um diese Effektivität auf bezahlte Medien auszuweiten, war jedoch eine besser vernetzte Infrastruktur erforderlich.

CreatorIQ sendet Beiträge über eine API direkt an CreativeX, wo Nestlés maßgeschneiderte Logik zur Bewertung der Eignung von Kreativinhalten jedes Asset hinsichtlich Branding, Storytelling und Relevanz bewertet. Die Bewertungen werden direkt in CreatorIQ angezeigt, sodass Kampagnenmanager Inhalte genehmigen oder verfeinern können, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Durch die Einbindung von CreativeX in die CreatorIQ-Workflows entspricht nun jede Creator-Einreichung den Markenstandards von Nestlé, bevor auch nur ein einziger Mediendollar ausgegeben wird – dies gewährleistet weltweit Markeneignung, kreative Qualität und schnellere Produktionszyklen.

Darum ist dies gerade jetzt wichtig

Markeneignung hat sich von einem „Nice-to-have“ zu einer geschäftlichen Notwendigkeit entwickelt. Untersuchungen von CreatorIQ zeigen, dass 74 % der Unternehmensmarken und ihrer Agenturpartner angeben, dass die Markeneignung mittlerweile das wichtigste Kriterium bei der Auswahl von Creators ist – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Die neue Integration geht direkt auf diesen Punkt ein und bindet KI-gestützte kreative Intelligenz in die Workflows der Creators ein, um Qualität, Konsistenz und Medienwirksamkeit in großem Maßstab zu verbessern. Zwar hat sich die Erfolgsquote der Creators bei den Brand-Early-Richtlinien verbessert – sie steigt bis 2025 auf 65 % –, doch für Marken, die bereit sind, dies umzusetzen, sind noch erhebliche Effizienzgewinne zu erzielen.

Integrationsfunktionen von CreativeX und CreatorIQ

Automatisierte Bewertung von Kreativinhalten : Die von Creators eingereichten Beiträge werden automatisch mithilfe des KI-gestützten Systems von CreativeX bewertet, das auf die kreativen Standards der jeweiligen Marke abgestimmt ist

: Die von Creators eingereichten Beiträge werden automatisch mithilfe des KI-gestützten Systems von CreativeX bewertet, das auf die kreativen Standards der jeweiligen Marke abgestimmt ist Integrierte Freigabe : Die Bewertungen der Kreativinhalte werden direkt in CreatorIQ angezeigt, was eine sofortige Überprüfung und Optimierung an einem Ort ermöglicht

: Die Bewertungen der Kreativinhalte werden direkt in CreatorIQ angezeigt, was eine sofortige Überprüfung und Optimierung an einem Ort ermöglicht Content Discovery : Markiert die leistungsstärksten Assets von Creators für die Wiederverwendung in sozialen und bezahlten Kanälen

: Markiert die leistungsstärksten Assets von Creators für die Wiederverwendung in sozialen und bezahlten Kanälen Markeneignung in großem Maßstab : Wendet globale Markenrichtlinien auf jeden einzelnen Inhalt an und gewährleistet so Konsistenz über alle Märkte hinweg

Das sagen Führungskräfte

„Creators sind entscheidend dafür, wie wir unsere Markengeschichten weltweit erzählen“, sagte Corinne Gabler, Head of Global Marketing and Marketing Transformation bei Nestlé. „Diese Integration steigert die kreative Qualität und bindet Performance-Intelligence direkt in unsere Creator-Workflows ein – wodurch wir Struktur und Skalierbarkeit in unser weltweites Management von Creator-Inhalten bringen.“

„Creator-Inhalte sind zum neuen Gesicht des Brand Storytelling geworden, aber bisher existierten sie außerhalb der Systeme, die den Markenwert sichern und jahrzehntelange Erkenntnisse über effektiven Markenaufbau nutzen“, sagte Anastasia Leng, Gründerin und CEO von CreativeX. „Diese Integration schließt diese Lücke und bringt die gleiche kreative Strenge, die globale Kampagnen bestimmt, in die Welt der Creators.“

„Der Einfluss der Creator-Economy auf das Marketing wächst nicht mehr nur schrittweise – er ist strukturell“, sagte Tim Sovay, Chief Partnerships Officer bei CreatorIQ. „Creators sind für die Ökosysteme für bezahlte Medien der weltweit führenden Marken unverzichtbar geworden. Wir beobachten, dass Unternehmen fast die Hälfte ihres Marketingbudgets für Creator-Marketing aufwenden, während sie Creators direkt in ihre bezahlten Strategien integrieren – und so einen höheren ROI, einen stärkeren Lifetime Value und eine tiefere Relevanz für die Verbraucher erzielen. Marktführer wie Nestlé geben die Richtung für die Zukunft vor, indem sie erfolgreiche Ansätze von Creators übernehmen und in ihren gesamten Medienmix integrieren.“

Die Integration von CreativeX und CreatorIQ wurde in Zusammenarbeit mit Nestlé entwickelt und wird derzeit von einer ausgewählten Anzahl von Kunden auf Einladung getestet.

Über CreativeX

CreativeX ist das einzige unparteiische Kontrollsystem, das Kreativarbeit, Inhalte und Medien in einer einzigen, dynamischen Quelle der Wahrheit vereint und es Marketern ermöglicht, nachzuweisen, was funktioniert, und dies global zu skalieren. CreativeX wird von Marken wie Heineken, Bayer und Nestlé genutzt und lässt sich direkt in Produktions- und Medien-Workflows integrieren, wobei kreative Entscheidungen mit Geschäftsergebnissen verknüpft werden, damit jede Anzeige ihre Wirkung maximiert.

Über CreatorIQ

CreatorIQ ist das KI-native Betriebssystem für Creator-gesteuertes Wachstum und hilft globalen Marken und Agenturen dabei, Creator-Marketing in einen datengesteuerten Wachstumsmotor zu verwandeln. Basierend auf dem Creator Graph™, der täglich mehr als 123 Millionen Social-Media-Beiträge von über 15 Millionen Creators weltweit verarbeitet, vereint CreatorIQ fragmentierte Plattformdaten in einer zentralen Datenebene und einem System zur Erfassung von Creator-Beziehungen, Performance, Governance und Commerce. Mehr als 1.300 Unternehmen – darunter Burson, Delta Air Lines, Google, LVMH, Nestlé und Sephora – vertrauen auf CreatorIQ als Infrastruktur, um ihre Creator-Programme weltweit zu betreiben und zu skalieren. Erfahren Sie mehr unter www.creatoriq.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

Über Nestlé

Nestlé ist das weltweit größte Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, das von der Mission angetrieben wird, das Potenzial von Lebensmitteln zu erschließen, um die Lebensqualität für alle zu verbessern – heute und für kommende Generationen. Durch sein Global Content Center of Excellence ist Nestlé weltweit führend in den Bereichen Marketinginnovation und digitale Transformation.

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