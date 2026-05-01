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Andersen Consulting攜手Weexa，強化數位化轉型服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與全球領先的數位轉型、B2B整合和供應鏈數位化解決方案供應商Weexa達成合作協議。

Weexa總部位於法國，提供端對端服務，協助企業簡化、保護並擴展其數位生態系統。該公司專注於B2B資料流管理和數位化，透過EDI、API和電子發票等技術，實現企業內部及跨企業應用程式之間的無縫通訊。Weexa也提供SAP整合和供應鏈解決方案，涵蓋倉儲和運輸管理，以及策略諮詢、專案交付和第三方應用程式維護。Weexa為食品、零售、批發、物流、運輸、汽車、醫療保健和媒體等各行各業提供服務，協助全球企業提升績效的同時，亦能滿足不斷變化的監理和數位化法遵要求。

Weexa執行長Jérôme Fleury表示：「與Andersen Consulting合作，使我們能夠更好地協助客戶因應日益複雜的數位化生態系統。合作是推動業務成長的強大動力，加入Andersen平台將增強我們建立有意義的長期合作關係的能力。我們在電子發票方面的專長，結合Andersen與之互補的稅務和法規服務，企業得以透過基於堅實資訊科技基礎、高度整合的通訊系統，確保符合相關法規要求。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Weexa的加入進一步增強了我們為全球客戶提供整合式、技術驅動型諮詢解決方案的能力。隨著企業面臨日益複雜的監理和營運環境，對聯網系統及可靠數位基礎設施的需求也與日俱增。Weexa的服務產品將提升我們幫助客戶推動法遵、提高效率，並大規模執行數位轉型的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、商業、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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