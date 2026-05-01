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Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation numérique avec Weexa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting vient de signer un accord de collaboration avec Weexa, un fournisseur mondial de solutions de transformation numérique, d'intégration B2B et de numérisation de la chaîne d'approvisionnement.

Basée en France, Weexa fournit des services de bout en bout qui aident les entreprises à rationaliser, sécuriser et faire évoluer leurs écosystèmes numériques. La société se spécialise dans la gestion et la numérisation des flux de données B2B, permettant une communication fluide entre les différentes applications intra et interentreprises grâce à des technologies telles que l'EDI, les API et la facturation électronique. Weexa fournit également des solutions d'intégration SAP et de chaîne d'approvisionnement couvrant la gestion des entrepôts et des transports, ainsi que des conseils stratégiques, la livraison de projets et la maintenance d'applications tierces. Au service des entreprises des secteurs de l'alimentation, de la vente au détail, de la vente en gros, de la logistique, du transport, de l'automobile, de la santé et des médias, Weexa aide les entreprises mondiales à optimiser leurs performances tout en répondant aux exigences réglementaires et de conformité numérique en constante évolution.

« Collaborer avec Andersen Consulting nous permet de mieux soutenir nos clients alors qu’ils naviguent dans des écosystèmes numériques de plus en plus complexes », déclare Jérôme Fleury, CEO de Weexa. « La collaboration est un puissant catalyseur de croissance des entreprises et le fait de rejoindre la plateforme Andersen renforce notre capacité à nouer des relations significatives et pérennes. Notre expertise en facturation électronique, combinée aux services fiscaux et juridiques complémentaires d’Andersen, permet aux entreprises de garantir la conformité grâce à des systèmes de communication bien intégrés soutenus par une base informatique éprouvée. »

« L’arrivée de Weexa renforce encore notre capacité à fournir des solutions de conseil intégrées et technologiques à des clients du monde entier », déclare Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen. « Alors que les entreprises sont confrontées à une complexité réglementaire et opérationnelle croissante, le besoin pour des systèmes connectés et d’infrastructures numériques fiables continue de croître. Les offres de services de Weexa renforcent notre capacité à aider nos clients à renforcer la conformité, à améliorer l’efficacité et à réaliser la transformation numérique à grande échelle. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les activités commerciales, la technologie, la transformation par l’IA et les solutions de capital humain. Andersen Consulting s’intègre au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité internationale et de conseil sur une plateforme internationale comptant plus de 50 000 professionnels à travers le monde et une présence dans plus de 1 000 sites par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
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