Andersen Consulting wzmacnia zdolności w dziedzinie cyfrowej transformacji wraz z nawiązaniem współpracy z firmą Weexa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z firmą Weexa, globalnym dostawcą rozwiązań w dziedzinie cyfrowej transformacji, integracji B2B i cyfryzacji łańcucha dostaw.

Firma Weexa, której siedziba mieści się we Francji, świadczy kompleksowe usługi, by pomagać organizacjom w uproszczeniu i zabezpieczeniu swoich cyfrowych ekosystemów oraz zwiększeniu ich skali. Firma specjalizuje się w zarządzaniu przepływami danych B2B i ich cyfryzacji, umożliwiając płynną komunikację między aplikacjami zarówno w obrębie organizacji, jak i pomiędzy nimi z wykorzystaniem takich technologii, jak EDI, API oraz e-faktury. Weexa zapewnia również integrację z systemem SAP oraz rozwiązania z zakresu łańcucha dostaw, w tym zarządzania magazynem i transportem, a także strategiczne konsultacje, realizację projektów i utrzymanie aplikacji innych dostawców. Weexa świadczy usługi na rzecz organizacji z sektora żywności, handlu detalicznego, logistyki, transportu, motoryzacji, opieki zdrowotnej i mediów, wspierając przedsiębiorstwa z całego świata w optymalizacji wyników przy jednoczesnym spełnieniu zmieniających się wymogów regulacyjnych i dotyczących zgodności rozwiązań cyfrowych.

– Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy jeszcze lepiej wspierać klientów w stawianiu czoła coraz większej złożoności cyfrowych ekosystemów – powiedział Jérôme Fleury, dyrektor generalny Weexa. – Współpraca to istotna siła napędowa rozwoju biznesowego, a dołączenie do platformy Andersen wzmacnia nasze zdolności do nawiązywania istotnych, długoterminowych relacji. Nasza wiedza fachowa w dziedzinie e-fakturowania w połączeniu z uzupełniającymi ją usługami podatkowymi i prawnymi Andersen umożliwi organizacjom zapewnienie zgodności z przepisami dzięki należycie zintegrowanym systemom komunikacyjnym wspieranym solidnymi fundamentami IT.

– Nawiązanie współpracy z firmą Weexa jeszcze bardziej wzmacnia nasz potencjał pod względem dostarczania zintegrowanych rozwiązań konsultingowych opartych na technologii klientom na całym świecie – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Organizacje mierzą się z coraz większą złożonością regulacyjną i operacyjną, dlatego coraz bardziej potrzebują połączonych systemów i niezawodnej infrastruktury cyfrowej. Oferta usług firmy Weexa wzmacnia nasze zdolności, umożliwiając wspieranie klientów w lepszym przestrzeganiu przepisów, poprawie efektywności i przeprowadzeniu cyfrowej transformacji na dużą skalę.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata

