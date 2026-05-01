Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for digital transformation med Weexa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Weexa, en global leverandør af løsninger inden for digital transformation, B2B-integration og digitalisering af forsyningskæden.

Med hovedsæde i Frankrig leverer Weexa end-to-end-tjenester, der hjælper organisationer med at optimere, sikre og skalere deres digitale økosystemer. Virksomheden specialiserer sig i styring af B2B-datastrømme og digitalisering, hvilket muliggør problemfri kommunikation mellem applikationer både internt og på tværs af organisationer gennem teknologier som EDI, API'er og e-fakturering. Weexa tilbyder også SAP-integration og supply chain-løsninger til styring af lager og transport, sideløbende med strategisk rådgivning, projektlevering og vedligeholdelse af tredjepartsapplikationer. Weexa betjener organisationer inden for fødevaresektoren, detailhandel, engros, logistik, transport, bilindustrien, sundheds- og mediesektoren og hjælper globale virksomheder med at optimere deres ydeevne samt at overholde de nyeste lovkrav og digitale standarder.

"Samarbejdet med Andersen Consulting gør det muligt for os bedre at støtte vores klienter, mens de navigerer i stadig mere komplekse digitale økosystemer," udtaler Jérôme Fleury, administrerende direktør for Weexa. "Samarbejde er en stærk drivkraft for forretningsvækst, og det at blive en del af Andersen-platformen styrker vores evne til at opbygge meningsfulde, langsigtede relationer. Vores ekspertise inden for e-fakturering, kombineret med Andersens komplementære skatte- og juridiske tjenester, gør det muligt for organisationer at sikre compliance gennem velintegrerede kommunikationssystemer, der understøttes af et stærkt it-fundament."

"Tilføjelsen af Weexa styrker yderligere vores evne til at levere integrerede, teknologibaserede rådgivningsløsninger til klienter over hele verden," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "I takt med at organisationer står over for stigende regulatorisk og driftsmæssig kompleksitet, stiger behovet for sammenhængende systemer og pålidelig digital infrastruktur. Weexas serviceydelser forbedrer vores evne til at hjælpe klienter med at sikre compliance, forbedre effektiviteten og gennemføre digital transformation i stor skala."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

