OpenAI y Yubico unen fuerzas para que los usuarios de OpenAI puedan acceder a YubiKeys personalizadas y resistentes a phishing

SANTA CLARA (California) y ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ ESTOCOLMO: YUBICO), pionero en autenticación resistente a phishing y creador de YubiKey, el criterio de referencia de las claves de seguridad, anunció hoy una colaboración inédita en el sector con OpenAI, creador de ChatGPT. A partir de hoy, las personas pueden comprar un nuevo paquete de dos YubiKeys personalizadas como parte del Programa de Seguridad de Cuenta Avanzada de OpenAI, para proteger sus cuentas de ChatGPT con claves de seguridad que contienen las claves de acceso respaldadas por hardware más sólidas. Diseñado específicamente para usuarios conscientes que están expuestos a un mayor riesgo de ataques digitales dirigidos, el paquete incluye una YubiKey C NFC para autenticación con un toque en dispositivos móviles, y una YubiKey C Nano de bajo perfil que permanece en un puerto para el uso cotidiano de ordenadores portátiles, ambos con funcionalidades de autenticación modernas para alcanzar el nivel más alto de protección.

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