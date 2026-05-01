-

OpenAI y Yubico unen fuerzas para que los usuarios de OpenAI puedan acceder a YubiKeys personalizadas y resistentes a phishing

La nueva alianza estratégica a largo plazo con OpenAI lleva el criterio de referencia de las claves de acceso respaldadas por hardware al ecosistema de IA

SANTA CLARA (California) y ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ ESTOCOLMO: YUBICO), pionero en autenticación resistente a phishing y creador de YubiKey, el criterio de referencia de las claves de seguridad, anunció hoy una colaboración inédita en el sector con OpenAI, creador de ChatGPT. A partir de hoy, las personas pueden comprar un nuevo paquete de dos YubiKeys personalizadas como parte del Programa de Seguridad de Cuenta Avanzada de OpenAI, para proteger sus cuentas de ChatGPT con claves de seguridad que contienen las claves de acceso respaldadas por hardware más sólidas. Diseñado específicamente para usuarios conscientes que están expuestos a un mayor riesgo de ataques digitales dirigidos, el paquete incluye una YubiKey C NFC para autenticación con un toque en dispositivos móviles, y una YubiKey C Nano de bajo perfil que permanece en un puerto para el uso cotidiano de ordenadores portátiles, ambos con funcionalidades de autenticación modernas para alcanzar el nivel más alto de protección.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Equipo de comunicaciones de Yubico
press@yubico.com

Industry:

Yubico

STO:YUBICO
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Swedish

Contacts

Equipo de comunicaciones de Yubico
press@yubico.com

More News From Yubico

Yubico nombra a Poupak Modirassari Enbom en el cargo de directora de marketing para agilizar su impulso a nivel mundial y promover su liderazgo en el mercado

SANTA CLARA, California y ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), creador de las claves de acceso más seguras y proveedor líder de claves de seguridad para autenticación por hardware, ha anunciado hoy el nombramiento de Poupak Enbom en el cargo de directora de marketing (CMO). Enbom se incorpora a Yubico en un momento crucial, en el que las organizaciones de todo el mundo están acelerando el cambio hacia una autenticación a prueba de phishing y hacia la seguridad moderna...

Yubico presenta “YubiNation Partners”: una nueva era de asociación global de canales para proteger las identidades digitales en la era de la IA

SANTA CLARA (California) y ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), una empresa moderna de ciberseguridad y creadora de las claves de acceso más seguras, anunció hoy el lanzamiento de “YubiNation Partners”, un nuevo programa global de canales diseñado para conectar a una comunidad de expertos en seguridad. Ante las crecientes amenazas cibernéticas impulsadas por la IA, el programa permite a los socios convertirse en asesores de confianza y promover un mundo digital más seg...

Yubico anuncia la disponibilidad de la serie YubiKey 5 CCN, la primera llave de seguridad física en obtener la clasificación «ENS Alta» en el catálogo CPSTIC del CCN en España

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ ESTOCOLMO: YUBICO), una moderna empresa de ciberseguridad y creadora de las claves de acceso más seguras, ha anunciado hoy la disponibilidad de la serie YubiKey 5 CCN en España. Diseñada específicamente para el mercado español, la serie figura ahora oficialmente en el Catálogo de Productos y Servicios de Tecnología de la Información y la Comunicación del Centro Criptológico Nacional (CCN) español. Tras una rigurosa evaluación LINCE, la serie YubiKey 5...
Back to Newsroom