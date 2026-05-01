バリラ、マイアミでのレース週末にフォーミュラ1®ファミリーのサプライズ再会ディナーを開催

マイアミ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 特別な招待状、テーブル、そして離れて過ごすことの多い人々が分かち合う一皿のパスタ。バリラが「FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026」の開幕日にマイアミへ一体感を届けるには、それだけで十分でした。

フォーミュラ1®の公式パスタパートナーであるバリラは、ミシュラン3つ星シェフのマッシモ・ボットゥーラが手掛け、シェフのベルナルド・パラディーニがキッチンを率いるレストラン「Torno Subito Miami」に、チームメンバーとその家族を迎え、エンジンを止め、日常が主役となる夕べを演出しました。

この夜は、バリラとVisa Cash App Racing Bulls（VCARB）Formula 1® Teamの新たなパートナーシップの開始を祝う場でもありました。両者はいずれも、イタリアのフードバレーであるエミリア・ロマーニャという同じ地域に生まれ、卓越性、情熱、家族を大切にする精神という共通の価値観で結ばれています。

この特別な夜のために、バリラとVCARBはチームメンバーの家族をマイアミに呼び寄せるサプライズを用意しました。思いがけないディナーは、抱擁、笑い、つながり、そして分かち合うパスタで満たされました。

この夜をさらに特別なものにしたのは、イベントの「家族第一」の精神を体現するように母親と共に出席したVCARBの将来のチャンピオン、アービッド・リンドブラッドをはじめ、フォーミュラ1®ワールド・チャンピオンのニコ・ロズベルグ夫妻、婚約者と共に出席したオリンピック・チャンピオンのミカエラ・シフリンなど、著名なゲストの顔ぶれでした。さらに、エンジニア、技術パートナー、放送クルー、メディア関係者など、フォーミュラ1®を取り巻く幅広い関係者が参加し、シーズンを通じてこのスポーツを支える多くの人々の存在を示す場となりました。

再会の機会。それは、年間24週末も世界を転戦していると、決して当たり前のことではありません。

この一夜、その距離が埋まり、その中心にあったのはパスタでした。それはFusilloniと、フォーミュラ1®とのコラボレーションによりレースシーズンに向けて特別に発売された新形状のRacing Wheelsです。Racing WheelsはWalmart.comで購入でき、今年後半には米国全土で展開される予定です。

イタリアの家族の食卓ならではのこの一体感は、週末を通じて続きます。家族たちは木曜日のディナーから日曜日のグランプリまで引き続き滞在し、レース週末を体験します。

「予定の調整が難しいときでも、時間を取って集まることは、バリラが大切にしていることの中心にあります」と、バリラ・アメリカス社長のメリッサ・テンディックは述べ、さらに「Visa Cash App Racing Bullsとの新たなパートナーシップを含め、フォーミュラ1®への関わりを深める中で、食事を通じてつながり、家族や友人を身近に感じるという、最も大切なことに人々が立ち返る瞬間を生み出せることを、私たちは誇りに思います」と続けました。VCARBドライバーのアービッド・リンドブラッドは、次のように述べました。「皆が集まる姿を見ることができ、本当に特別な夜でした。皆がいったん仕事モードを離れ、プライベートな時間に気持ちを切り替えることができました。私たちと価値観やイタリアのルーツを共有するブランドであるバリラとの提携は特に意義深く、つながり、そして私たちの成功を支える人々の大切さを改めて感じさせるものでした。」

そしてマイアミでエンジンが唸りを上げ続ける中、バリラは、家族を感じられる場所はどこにでもあると私たちに思い出させます。家庭にも、パドックにも、共に囲む食卓にも。

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