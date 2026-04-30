Maak kennis met de metgezel voor fans aangestuurd door AI: TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip

VODNJAN, Kroatië--(BUSINESS WIRE)--Het internationale AI-first cloudcommunicatieplatform Infobip en TGR Haas F1 team lanceren ‘TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip’, een conversationele metgezel voor fans aangestuurd door AI op Apple Messages for Business en WhatsApp Business Platform. Het is altijd actief en altijd beschikbaar, en verschaft race-informatie voor TGR Haas F1 Team: race-informatie van het team, startposities, kwalificerende resultaten, sprintresultaten en planningen voor volledige sessies. De AI agent traceert racers Ollie Bearman en Esteban Ocon met hun individuele klassement in kampioenschappen en prestatiegegevens in conversationeel formaat.

