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Barilla於邁阿密大獎賽週末舉辦F1車手家庭驚喜團圓晚宴

一眾一級方程式（Formula 1®，簡稱「F1」）車手及車隊成員與摯愛之人歡聚一堂，當晚同時慶祝Barilla與Visa Cash App Racing Bulls F1車隊達成全新合作。

original Barilla在Torno Subito餐廳設宴招待Arvid Lindblad、Mikaela Shiffrin和Nico Rosberg，同時特邀Massimo Bottura主廚出席，眾多F1業界人士齊聚現場，共赴這場驚喜晚宴。

Barilla在Torno Subito餐廳設宴招待Arvid Lindblad、Mikaela Shiffrin和Nico Rosberg，同時特邀Massimo Bottura主廚出席，眾多F1業界人士齊聚現場，共赴這場驚喜晚宴。

邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 一 紙特別邀請函、一席餐桌、一盤意面，讓常年分隔兩地的人們圍坐相聚。在2026年F1 CRYPTO.COM邁阿密大獎賽開幕當日，Barilla以這樣簡單的方式，將團聚的溫情帶到邁阿密。

身為F1官方意面合作夥伴，Barilla於邁阿密Torno Subito餐廳款待車隊成員及其家人。該餐廳由米其林三星主廚Massimo Bottura主理，後廚由Bernardo Paladini主廚執掌。當晚賽場引擎暫歇，日常生活中的溫情相聚成為全場焦點。

晚宴同時慶祝Barilla與Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) F1車隊全新合作正式開啟。兩大品牌均源自義大利美食之都Emilia-Romagna，並因卓越、熱忱與家庭溫情的共同價值觀而走到了一起。

為打造這場特別之夜，Barilla與VCARB特意將車隊成員的家人專程接至邁阿密。這場驚喜晚宴滿含擁抱與歡笑，人們共用意面，重溫溫情相伴的時刻。

多位知名嘉賓出席，為晚宴更添特殊意義：VCARB未來潛力車手Arvid Lindblad與母親一同到場，詮釋活動以家庭為先的主旨；F1世界冠軍Nico Rosberg攜妻子出席，奧運冠軍Mikaela Shiffrin也與未婚夫共同蒞臨。此外，到場嘉賓還包括從工程師和技術合作夥伴到賽事轉播團隊和媒體工作者的F1生態系統成員，反映出整個賽季中為這項賽事貢獻力量的眾多工作者群體。

一年24個賽事週末輾轉全球各地，與家人團圓本非易事，而這場晚宴正提供了難得的機會。

在這一個夜晚，距離被悄然消弭，而意面始終是溫情的核心：品牌與F1攜手合作，專為賽事季推出全新造型意面Fusilloni and Racing Wheels，現已登陸Walmart.com，並將於今年稍晚在美國各地陸續上市。

義大利家庭聚餐所特有的團聚氣氛將貫穿整個賽事週末。從週四晚宴直至周日正賽，受邀家屬將留下來全程感受賽事氣氛。

Barilla美洲區總裁Melissa Tendick表示：「即便行程繁忙，仍抽出時間相聚相伴，這是我們始終堅守的初心。隨著我們深化與F1的合作，並開啟與Visa Cash App Racing Bulls的全新夥伴關係，我們很榮幸能夠創造這樣的時刻，讓人們回歸生活中最珍貴的本心：圍桌共餐、維繫情誼，感受家人與摯友相伴的溫暖。」VCARB車手Arvid Lindblad表示：「所有人歡聚一堂，暫時卸下賽場身分、回歸私人生活，這樣的夜晚格外珍貴。Barilla品牌與我們擁有共同的價值觀和義大利淵源，此番合作意義非凡，也讓我們更加懂得人際連結與團隊背後每一位支持者的重要性。」

當邁阿密的賽車引擎持續轟鳴，Barilla提醒我們：家的溫暖無處不在——無論是在家中、賽車場邊，還是在一席共享的餐桌之旁。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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