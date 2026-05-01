Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten op het gebied van digitale transformatie met Weexa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Weexa, een wereldwijde leverancier van oplossingen op het gebied van digitale transformatie, B2B-integratie en digitalisering van de toeleveringsketen.

Weexa, met hoofdkantoor in Frankrijk, levert end-to-end-diensten die organisaties helpen hun digitale ecosystemen te stroomlijnen, te beveiligen en op te schalen. Het bedrijf is gespecialiseerd in B2B-gegevensstroombeheer en digitalisering, en maakt naadloze communicatie mogelijk tussen applicaties, zowel binnen als tussen organisaties, via technologieën zoals elektronische gegevensuitwisseling (EDI), koppeling tussen computersystemen (API’s) en e-facturering. Weexa biedt ook SAP-integratie en supply chain-oplossingen op het gebied van magazijn- en transportbeheer, naast strategisch advies, projectuitvoering en onderhoud van applicaties van derden. Weexa bedient organisaties in de voedingsmiddelen-, detailhandel-, groothandel-, logistiek-, transport-, automobiel-, gezondheidszorg- en mediasector en ondersteunt internationale bedrijven bij het optimaliseren van hun prestaties, terwijl ze voldoen aan de steeds veranderende regelgeving en digitale compliance-eisen.

"Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze klanten beter ondersteunen bij het navigeren door steeds complexere digitale ecosystemen", aldus Jérôme Fleury, CEO van Weexa. "Samenwerking is een krachtige motor voor bedrijfsgroei. Samen met het Andersen-platform versterken we nu ons vermogen om betekenisvolle, langdurige relaties op te bouwen. Onze expertise op het gebied van e-facturering, in combinatie met de aanvullende fiscale en juridische diensten van Andersen, stelt organisaties in staat om naleving te waarborgen via goed geïntegreerde communicatiesystemen met een sterke IT-basis."

"De toevoeging van Weexa verbetert onze mogelijkheden om geïntegreerde, technologiegedreven adviesoplossingen te bieden aan klanten over de hele wereld nog verder", aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Nu organisaties te maken hebben met toenemende complexiteit op het gebied van regelgeving en bedrijfsvoering, blijft de behoefte aan onderling verbonden systemen en betrouwbare digitale infrastructuur groeien. Met het dienstenaanbod van Weexa kunnen wij klanten beter helpen bij het waarborgen van naleving, de efficiëntie verhogen en de digitale transformatie op grote schaal doorvoeren."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert adviesdiensten van wereldklasse op gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en adviesexpertise op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesoplossingen via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

