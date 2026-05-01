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Andersen Consulting携手Weexa强化数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与全球数字转型、B2B集成及供应链数字化解决方案提供商Weexa签署合作协议。

Weexa总部位于法国，提供端到端服务，帮助企业简化、保障并扩展其数字生态系统。该公司专注于B2B数据流管理与数字化转型，通过EDI、API和电子发票等技术，实现企业内部及跨企业应用程序之间的无缝通信。此外，Weexa还提供涵盖仓储和运输管理的SAP集成及供应链解决方案，并提供战略咨询、项目交付以及第三方应用程序维护服务。Weexa服务于食品、零售、批发、物流、运输、汽车、医疗保健及媒体等行业的各类组织，助力全球企业优化运营绩效，同时满足不断变化的监管及数字化合规要求。

Weexa首席执行官Jérôme Fleury表示，“与Andersen Consulting合作，让我们能够更好地支持客户应对日益复杂的数字生态系统。合作是推动业务增长的强大动力，加入Andersen平台将增强我们建立有意义的长期合作关系的能力。我们凭借在电子发票领域的专业知识，结合Andersen互补的税务和法律服务，使企业能够借助由强大IT基础架构所支持的、高度集成的通信系统来确保合规性。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示，”Weexa的加入进一步增强了我们为全球客户提供集成化、技术驱动型咨询解决方案的能力。随着企业面临的监管和运营复杂性日益增加，对互联系统和可靠数字基础设施的需求也在持续增长。Weexa的服务产品将增强我们的能力，从而协助客户推动合规、提升效率并大规模实施数字化转型。“

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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