Andersen Consulting refuerza su oferta de transformación digital con Weexa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha firmado un acuerdo de colaboración con Weexa, proveedor global de soluciones de transformación digital, integración entre empresas (B2B) y digitalización de la cadena de suministro.

Con sede en Francia, Weexa ofrece servicios integrales que ayudan a las organizaciones a optimizar, proteger y escalar sus ecosistemas digitales. La empresa está especializada en la gestión de flujos de datos entre empresas y en la digitalización de procesos, lo que permite una comunicación fluida entre aplicaciones tanto dentro de una organización como entre distintas organizaciones mediante tecnologías como el intercambio electrónico de datos (EDI), las API y la facturación electrónica. Weexa también ofrece servicios de integración con SAP y soluciones para la cadena de suministro que abarcan la gestión de almacenes y del transporte, además de consultoría estratégica, ejecución de proyectos y mantenimiento de aplicaciones de terceros. Con clientes en sectores como alimentación, comercio minorista y mayorista, logística, transporte, automoción, sanidad y medios de comunicación, Weexa ayuda a empresas de todo el mundo a optimizar su rendimiento y a cumplir con requisitos normativos y de cumplimiento digital en constante evolución.

«La colaboración con Andersen Consulting nos permite reforzar el apoyo a nuestros clientes en entornos digitales cada vez más complejos», afirmó Jérôme Fleury, director general de Weexa. «La colaboración es un motor clave del crecimiento empresarial, y nuestra incorporación a la plataforma de Andersen refuerza nuestra capacidad para construir relaciones sólidas y duraderas. Nuestra experiencia en facturación electrónica, junto con los servicios fiscales y jurídicos complementarios de Andersen, permite a las organizaciones garantizar el cumplimiento normativo mediante sistemas de comunicación bien integrados y respaldados por una infraestructura tecnológica sólida».

«La incorporación de Weexa refuerza nuestra oferta y nuestra capacidad para ofrecer soluciones de consultoría integradas y apoyadas en la tecnología a clientes de todo el mundo», señaló Mark L. Vorsatz, presidente y director general global de Andersen. «A medida que las organizaciones afrontan una creciente complejidad normativa y operativa, la necesidad de sistemas conectados y de infraestructuras digitales fiables sigue aumentando. La oferta de servicios de Weexa amplía nuestra capacidad para ayudar a los clientes a garantizar el cumplimiento normativo, mejorar la eficiencia y llevar a cabo la transformación digital a gran escala».

Andersen Consulting es una empresa global de consultoría que ofrece una amplia gama de servicios que abarcan la estrategia corporativa, la transformación empresarial, tecnológica y de inteligencia artificial, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo multidisciplinar de servicios de Andersen Global, lo que permite ofrecer servicios de consultoría, fiscalidad, asesoramiento jurídico, valoración, movilidad internacional y asesoramiento especializado de primer nivel a través de una plataforma global con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 ubicaciones mediante sus empresas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad en comandita que presta servicios de consultoría a través de sus empresas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

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