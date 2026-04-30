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Presentamos el nuevo asistente de IA para fanáticos: TGR Haas F1 Team RaceMate con tecnología de Infobip

Nuevo agente conversacional siempre activado con inteligencia de carrera del equipo, datos del equipo y experiencias interactivas con la tecnología AgentOS de Infobip

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--La plataforma de comunicaciones en la nube nativa de IA global Infobip y TGR Haas F1 Team están lanzando ‘TGR Haas F1 Team RaceMate con tecnología de Infobip’, un agente conversacional de IA para fanáticos en Apple Messages for Business y WhatsApp Business Platform. Siempre activado y siempre disponible, ofrece inteligencia de carreras para TGR Haas F1 Team: inteligencia de carrera del equipo, posiciones en la grilla, resultados de las clasificaciones, resultados de la carrera sprint y la programación completa de la sesión. El agente de IA realiza un seguimiento de los pilotos Ollie Bearman y Esteban Ocon con sus datos de rendimiento y posiciones individuales en el campeonato en formato conversacional.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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