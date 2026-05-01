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OpenAI e Yubico collaborano per portare YubiKeys personalizzate resistenti al phishing agli utenti di OpenAI

La nuova partnership strategica, a lungo termine con OpenAI offre lo standard di riferimento per le chiavi di accesso basate su hardware all'ecosistema dell'intelligenza artificiale

SANTA CLARA, Calif. e STOCCOLMA--(BUSINESS WIRE)--Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), il pioniere dell'autenticazione resistente al phishing e creatore della YubiKey, lo standard di riferimento delle chiavi di sicurezza, oggi ha annunciato una collaborazione prima nel settore con OpenAI, il creatore di ChatGPT. A partire da oggi, le persone possono acquistare un nuovo set di 2 confezioni di YubiKeys personalizzate nell'ambito del programma di Advanced Account Security di OpenAI, consentendo loro di rendere sicuri i propri account ChatGPT con chiavi di sicurezza, dotati delle chiavi di accesso più sicure basate su hardware. Progettate appositamente per gli utenti attenti alla sicurezza che sono esposti a un rischio maggiore di attacchi digitali mirati, il set comprende una YubiKey C NFC per l'autenticazione tramite semplice tocco sui dispositivi mobili e una YubiKey C Nano a basso profilo che rimane inserita in una porta per l'uso quotidiano con il laptop; entrambe sono dotate di moderne funzionalità di autenticazione per garantire il massimo livello di protezione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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