Andersen Consulting rafforza le sue capacità di trasformazione digitale con Weexa

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sottoscrive un accordo di collaborazione con Weexa, un fornitore globale di soluzioni di trasformazione digitale, integrazione B2B e digitalizzazione della supply chain.

Con sede in Francia, Weexa offre servizi end-to-end che aiutano le organizzazioni a ottimizzare, proteggere e adeguare i loro sistemi digitali. L'azienda è specializzata in gestione dei flussi di dati B2B e digitalizzazione, con cui abilita una comunicazione senza intoppi tra applicazioni, sia all'interno delle organizzazioni che tra di esse, grazie a tecnologie come EDI, API e fatturazione elettronica. Weexa offre inoltre integrazione SAP e soluzioni per la supply chain che vanno dalla gestione di magazzino e trasporti, assieme a consulenza strategica, consegna di progetti e manutenzione di applicazioni di terze parti. Weexa si rivolge a organizzazioni nei settori alimentare, del retail, dell'ingrosso, di logistica, trasporto, automobilistico, sanitario e dei media e sostiene aziende globali nell'ottimizzazione delle prestazioni, nel rispetto dei requisiti normativi e di conformità legale.

"La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di offrire ai clienti un sostegno migliore mentre si muovono all'interno di ecosistemi digitali sempre più complessi" ha affermato Jérôme Fleury, CEO di Weexa. "La collaborazione è un motore potente di crescita aziendale, e la partecipazione alla piattaforma di Andersen rafforza la nostra capacità di sviluppare relazioni rilevanti sul lungo termine. Le nostre competenze in ambito di fatturazione elettronica, assieme ai servizi fiscali e legali di Andersen, consentono alle organizzazioni di garantire la conformità tramite sistemi di comunicazione ben integrati, sostenuti da una solida base IT."

"L'aggiunta di Weexa rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire soluzioni integrate di consulenza abilitata alla tecnologia ai nostri clienti a livello globale", ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Poiché le organizzazioni devono affrontare una crescente complessità normativa e operativa, si fa sempre più pressante la necessità di sistemi interconnessi e di un’infrastruttura digitale affidabile. L’offerta di servizi di Weexa rafforza la nostra capacità di aiutare i clienti a garantire la conformità, migliorare l’efficienza e attuare la trasformazione digitale su larga scala."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che integra strategie aziendali, tecnologia e trasformazione IA con soluzioni di capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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