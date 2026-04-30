SS&C présente WorkHQ pour optimiser l'automatisation des agents en entreprise

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd'hui le lancement de SS&C Blue Prism WorkHQ, sa plateforme d'automatisation agentique conçue pour aider les entreprises à mettre en œuvre l'IA agentique de manière sécurisée, transparente, avec un contrôle total des workflows de bout en bout.

Dévoilée lors d'un évènement en direct au Nasdaq à New York City, WorkHQ présente une plateforme de contrôle unifiée qui coordonne les personnes, les agents IA, les API et les travailleurs numériques au sein d'un environnement unique et sécurisé.

SS&C a développé WorkHQ en s'appuyant sur sa propre expérience d'exploitation à grande échelle dans des secteurs réglementés. Aujourd'hui, SS&C accompagne plus de 23 000 clients dans le monde grâce à plus de 4 000 assistants numériques et plus de 50 agents IA. Ces efforts ont permis à SS&C d'améliorer considérablement l'efficacité opérationnelle de ses processus clés, réduisant ainsi les délais de traitement jusqu'à 95 % sur les workflows essentiels.

« WorkHQ a été conçue pour répondre aux problématiques des entreprises, et non pour servir de simple démonstration. La plupart des entreprises qui déploient aujourd'hui l'IA doivent composer avec des centaines de systèmes, une ancienne infrastructure et des exigences de conformité qui ne s'adaptent pas aux nouvelles technologies. Dès le départ, nous avons conçu WorkHQ en tenant compte de cette réalité », a déclaré Rob Stone, general manager de l'automatisation intelligente et analytique. « Nous avons eu l'avantage de déployer la plateforme au sein d'une structure complexe et réglementée de grande envergure avant même d'être mise en service chez un client. Grâce à SS&C, notre client zéro, nous avons optimisé WorkHQ par une utilisation quotidienne et observable en temps réel. Nos clients dans les entreprises obtiennent ainsi une plateforme conçue pour leur environnement et éprouvée dans le nôtre. »

WorkHQ propose :

Un contrôle centralisé : contrairement aux outils ponctuels fragmentés ou aux plateformes exclusivement alimentées par l'IA, WorkHQ permet aux organisations de concevoir, d'orchestrer, d'exécuter et de gérer tous les types de tâches automatisées : agents IA, travailleurs numériques et API, en ayant recours à l'intervention humaine lorsque cela s'avère nécessaire.

: contrairement aux outils ponctuels fragmentés ou aux plateformes exclusivement alimentées par l'IA, WorkHQ permet aux organisations de concevoir, d'orchestrer, d'exécuter et de gérer tous les types de tâches automatisées : agents IA, travailleurs numériques et API, en ayant recours à l'intervention humaine lorsque cela s'avère nécessaire. Une gouvernance de conception : la sécurité, la vérifiabilité et la conformité sont intégrées au niveau des workflows. Grâce à la gouvernance intégrée, la supervision humaine et la couche de gouvernance IA SS&C AI Gateway,les entreprises peuvent adopter l'IA plus rapidement tout en restant conformes.

: la sécurité, la vérifiabilité et la conformité sont intégrées au niveau des workflows. Grâce à la gouvernance intégrée, la supervision humaine et la couche de gouvernance IA SS&C AI Gateway,les entreprises peuvent adopter l'IA plus rapidement tout en restant conformes. Une approche d'automatisation hybride : WorkHQ complète les investissements existants en matière de RPA et BPM, ce qui permet aux clients d'introduire des agents IA là où ils apportent une valeur ajoutée, tout en conservant une automatisation déterministe là où le contrôle est essentiel.

: WorkHQ complète les investissements existants en matière de RPA et BPM, ce qui permet aux clients d'introduire des agents IA là où ils apportent une valeur ajoutée, tout en conservant une automatisation déterministe là où le contrôle est essentiel. De s'appuyer sur des bases existantes : WorkHQ est conçue pour compléter et s'intégrer aux plateformes Blue Prism existantes, permettant d'innover sans perturber l'infrastructure technologique existante.

: WorkHQ est conçue pour compléter et s'intégrer aux plateformes Blue Prism existantes, permettant d'innover sans perturber l'infrastructure technologique existante. La réutilisabilité : les workflows et les agents IA sont conçus pour être modulaires, réutilisables et composables, ce qui réduit les délais nécessaires à l'automatisation et augmente le passage à l'échelle au sein des entreprises.

« Partout dans le monde, les entreprises vont de l'avant dans l'utilisation des agents IA. Selon une étude d’IDC, elles prévoient de doubler, au cours de l’année à venir, le nombre de types d’agents IA déployés en production », a déclaré Neil Ward-Dutton, vice-président de la recherche en automatisation agentique et en technologies d'IA chez IDC. « Pour tirer de leurs investissements dans l'IA une valeur mesurable et durable à grande échelle, les entreprises s'attachent à unifier les outils et les pratiques liés à l'orchestration et à la gouvernance. Les plateformes capables de cela créeront une valeur considérable. »

WorkHQ fournit aux entreprises une base pour passer de cas d'utilisation d'IA isolés à une automatisation gérée à l'échelle des entreprises, leur permettant de passer de quelques dizaines à plusieurs milliers d'agents IA tout en maintenant le contrôle, la transparence et la résilience. Pour en savoir plus sur WorkHQ, veuillez cliquer ici.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et de la santé. Fondé en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Plus de 23 000 organisations du secteur des services financiers et de la santé, des plus grandes entreprises mondiales aux petites et moyennes entreprises, font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

Pour obtenir des informations complémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC), rendez-vous sur www.ssctech.com.

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