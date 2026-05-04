Pacific Defense si aggiudica il contratto degli U.S. Marine Corps per il prototipo per guerra elettronica di prossima generazione

EL SEGUNDO, California--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense si è aggiudicata un contratto di 12 mesi per la prototipazione rapida da parte dello Marine Corps Systems Command (MARCORSYSCOM) degli Stati Uniti, Responsabile del programma per le comunicazioni tattiche e la guerra elettronica (PM TCE) per supportare la valutazione della funzionalità di guerra elettronica (EW) di prossima generazione. Il programma valuterà i sistemi di missione di guerra elettronica (EW) basati sull'approccio MOSA (Modular Open Systems Approach) e il loro potenziale di modernizzazione delle capacità USMC.

Nell'ambito del contratto, Pacific Defense fornirà sistemi di missione allineati agli standard SOSA/CMOSS per consentire la sperimentazione basata su veicolo da parte dei Marines degli Stati Uniti. Il prototipo di guerra elettronica di prossima generazione si incentra sugli standard tecnici C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) e Sensor Open Systems Architecture (SOSA). Questa strategia consente una rapida integrazione di nuovo hardware e software in un telaio comune, accelerando l'integrazione delle funzionalità e riducendo al contempo la dipendenza da un unico fornitore e i costi del ciclo di vita.

"Questo progetto è la dimostrazione di un cambiamento importante in direzione di capacità C5ISR/EW definite dal software e ad architettura aperta in grado di mantenere il passo con il moderno panorama delle minacce", ha dichiarato Frank Pietryka, Vicepresidente di EW, SIGINT & Autonomy presso Pacific Defense. "Sfruttando SOSA e CMOSS, ci impegniamo ad abilitare un ecosistema scalabile e interoperabile che consente a USMC di integrare e distribuire rapidamente nuove capacità sul fronte tattico. Siamo orgogliosi di supportare questa iniziativa e di contribuire a fornire informazioni alla prossima generazione di sistemi EME."

Questo premio consolida il ruolo di responsabile di Pacific Defense del programma CMOSS Mounted Form Factor (CMFF) dell’Esercito degli Stati Uniti e del programma australiano Land 555. Le conoscenze acquisite grazie a questa iniziativa forniranno alla dirigenza di MARCORSYSCOM dati fondamentali su cui basare le future decisioni relative alla modernizzazione delle forze armate e ai programmi successivi.

Informazioni su Pacific Defense

Pacific Defense è stata sviluppata appositamente per guidare la trasformazione verso sistemi aperti necessaria a favorire una rapida innovazione e a sfruttare appieno il potenziale della tecnologia commerciale. Specializzata in soluzioni C5ISR e di guerra elettronica (EW) per ambienti mission-critical, Pacific Defense applica gli standard MOSA per fornire una tecnologia flessibile e aggiornabile che aiuta i militari ad anticipare le minacce emergenti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.pacific-defense.com e LinkedIn.

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