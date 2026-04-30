-

SS&C presenta WorkHQ e potenzia l'automazione degli agenti aziendali

La piattaforma di automazione targata Agentic consente alle aziende di controllare, governare e velocizzare l'adozione dell'AI a livello di impresa

SS&C Technologies executives discuss how the company tackled enterprise automation and interoperability with WorkHQ.

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato il debutto di SS&C Blue Prism WorkHQ, la sua piattaforma di automazione agentica studiata per aiutare le aziende a rendere operativa l'AI agentica all'insegna della sicurezza e della trasparenza e con il controllo totale dei flussi di lavoro completi.

Presentata nel corso di un evento live presso il Nasdaq di New York, WorkHQ propone una piattaforma di controllo unificata che orchestra persone, agenti AI, API e operatori digitali da un unico ambiente gestito.

SS&C ha sviluppato WorkHQ sulla base della propria esperienza operativa su larga scala in tutti i settori regolamentati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni

Brian Schell
Direttore finanziario
SS&C Technologies
Tel.: +1-816-642-0915
Email: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone
Rapporti con gli investitori
SS&C Technologies
Tel.: +1-212-367-4705
Email: InvestorRelations@sscinc.com

Contatti con i media
Breanna Taylor
Prosek Partners
Email: pro-SSC@prosek.com

Industry:

SS&C

NASDAQ:SSNC
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Per ulteriori informazioni

Brian Schell
Direttore finanziario
SS&C Technologies
Tel.: +1-816-642-0915
Email: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone
Rapporti con gli investitori
SS&C Technologies
Tel.: +1-212-367-4705
Email: InvestorRelations@sscinc.com

Contatti con i media
Breanna Taylor
Prosek Partners
Email: pro-SSC@prosek.com

More News From SS&C

Riassunto: SS&C amplia le capacità di gestione dei patrimoni europei con una nuova licenza MiFID in Irlanda

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato l'espansione significativa della sua attività europea di gestione con la creazione di SS&C Wealth Services Europe Ltd. L'azienda ha ricevuto l'autorizzazione in conformità con la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) dalla Central Bank of Ireland. La licenza rafforza la capacità di SS&C di servire il settore della gestione patrimoniale nell'UE. La società ora è in g...

Riassunto: SS&C Technologies completa l'acquisizione di Curo Fund Services

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha completato l'acquisizione di Curo Fund Services, importante fornitore sudafricano di soluzioni di amministrazione di fondi, da una joint venture tra Sanlam e Old Mutual. I termini dell'accordo non sono stati divulgati. Curo Fund Services amministra più di 3mila miliardi di rand (170,4 miliardi di dollari USA) in beni e servizi di Sanlam, Old Mutual e clienti istituzionali di terze parti. Circa 300 si sono un...

Riassunto: SS&C presenta gli agenti IA per semplificare i servizi finanziari e le operazioni in ambito sanitario

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha annunciato oggi il lancio del suo catalogo di agenti IA per i servizi finanziari e le aziende sanitarie. Gli agenti IA orientati al risultato sono stati progettati per semplificare operazioni complesse quali l'elaborazione dei crediti e la convalida di contratti. Forniti come servizio gestito, gli agenti aiutano le organizzazioni a superare il problema della mancanza di talenti e dei colli di bottiglia...
Back to Newsroom