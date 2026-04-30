SS&C presenta WorkHQ e potenzia l'automazione degli agenti aziendali

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato il debutto di SS&C Blue Prism WorkHQ, la sua piattaforma di automazione agentica studiata per aiutare le aziende a rendere operativa l'AI agentica all'insegna della sicurezza e della trasparenza e con il controllo totale dei flussi di lavoro completi.

Presentata nel corso di un evento live presso il Nasdaq di New York, WorkHQ propone una piattaforma di controllo unificata che orchestra persone, agenti AI, API e operatori digitali da un unico ambiente gestito.

SS&C ha sviluppato WorkHQ sulla base della propria esperienza operativa su larga scala in tutti i settori regolamentati.

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