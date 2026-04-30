SS&C presenta WorkHQ e potenzia l'automazione degli agenti aziendali
SS&C presenta WorkHQ e potenzia l'automazione degli agenti aziendali
La piattaforma di automazione targata Agentic consente alle aziende di controllare, governare e velocizzare l'adozione dell'AI a livello di impresa
WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato il debutto di SS&C Blue Prism WorkHQ, la sua piattaforma di automazione agentica studiata per aiutare le aziende a rendere operativa l'AI agentica all'insegna della sicurezza e della trasparenza e con il controllo totale dei flussi di lavoro completi.
Presentata nel corso di un evento live presso il Nasdaq di New York, WorkHQ propone una piattaforma di controllo unificata che orchestra persone, agenti AI, API e operatori digitali da un unico ambiente gestito.
SS&C ha sviluppato WorkHQ sulla base della propria esperienza operativa su larga scala in tutti i settori regolamentati.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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