SS&C推出WorkHQ平台，賦能企業代理自動化

康乃狄克州溫莎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布推出SS&C Blue Prism WorkHQ代理自動化平台，旨在協助企業以安全、透明且可全程掌控端對端工作流程的方式，實現代理式AI的規模化落地營運。

WorkHQ於紐約市那斯達克的一次現場活動中正式發表，它引進了一個統一的控制平面，將人員、AI代理、應用程式介面(API)和數位員工協調到一個受管控的單一環境中。

SS&C憑藉自身在多個受監管產業的大規模營運經驗研發了WorkHQ。目前，SS&C服務全球超過23,000家客戶，部署4000多名數位員工和50多個AI代理。這些努力使SS&C能夠大幅提升核心流程的營運效率，並將關鍵工作流程的處理時長縮短高達95%。

智慧自動化與分析事業部總經理Rob Stone表示：「WorkHQ的設計初衷是為了解決企業面臨的實際問題，而非僅僅用於示範。目前多數企業在部署AI時，需面對數百套系統、老舊基礎架構以及不會為適應新技術而改變的法規要求。我們正是根據這一現實，從零開始設計了WorkHQ。我們的優勢在於，在WorkHQ正式交付客戶之前，就已經在一個大型、複雜、受監管的營運環境中進行了部署。我們以SS&C為零號客戶，透過即時、可觀察的日常使用對WorkHQ進行了最佳化。企業客戶最終獲得的，是貼合自身業務環境且在我們的實際環境中得到驗證的成熟平台。」

WorkHQ的核心能力：

集中管控 ：區別于零散單點工具或純AI平台，WorkHQ使企業能夠設計、編排、執行和管理各類自動化任務，將AI代理、數位員工和API統一協調，並可在必要時進行人工介入。

：區別于零散單點工具或純AI平台，WorkHQ使企業能夠設計、編排、執行和管理各類自動化任務，將AI代理、數位員工和API統一協調，並可在必要時進行人工介入。 原生法規遵循治理 ：安全、可稽核性與法規遵循機制內嵌於工作流程層級。內建治理體系、人工介入監督機制以及SS&C AI Gateway AI治理層確保企業在加快AI落地的同時保持法規遵循。

：安全、可稽核性與法規遵循機制內嵌於工作流程層級。內建治理體系、人工介入監督機制以及SS&C AI Gateway AI治理層確保企業在加快AI落地的同時保持法規遵循。 混合自動化模式 ：WorkHQ對已有的機器人流程自動化(RPA)和業務流程自動化(BPM)投入形成補充，使客戶能夠在適配場景引進AI代理以創造更多價值，同時在關鍵管控環節保留確定性自動化能力。

：WorkHQ對已有的機器人流程自動化(RPA)和業務流程自動化(BPM)投入形成補充，使客戶能夠在適配場景引進AI代理以創造更多價值，同時在關鍵管控環節保留確定性自動化能力。 建立在現有基礎之上 ：WorkHQ旨在適配和對接現有Blue Prism平台，在不破壞現有技術基礎架構的情況下實現創新。

：WorkHQ旨在適配和對接現有Blue Prism平台，在不破壞現有技術基礎架構的情況下實現創新。 可複用性：工作流程和AI代理採用模組化、可複用和可組合的設計，從而縮短自動化部署時間，協助企業規模化推廣應用。

IDC代理自動化與AI技術研究副總裁Neil Ward-Dutton表示：「全球各類企業正加快布局AI代理應用。根據IDC研究，未來一年，企業計畫投入生產環境的AI代理類型數量可望幾乎實現倍增。為了讓AI投入產生可量化、持久的規模化價值，企業正著力統一流程編排與法規遵循管控相關工具與規範。具備該項能力的平台將創造巨大價值。」

WorkHQ為企業提供堅實基礎，協助企業從孤立的AI使用案例轉換到受控的企業級自動化體系，使企業能夠在保持掌控力、透明度和韌性的同時，將AI代理的數量從幾十個擴充到幾千個。點選此處瞭解更多關於WorkHQ的資訊。

關於SS&C Technologies

SS&C是一家為金融服務和醫療保健產業提供服務和軟體的全球供應商。SS&C成立於1986年，總部位於康乃狄克州溫莎，在世界各地設有辦事處。從全球最大的公司到中小型企業，超過23,000家金融服務和醫療保健機構都依賴SS&C的專業經驗、規模優勢和技術實力。

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