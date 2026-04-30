SS&C onthult WorkHQ voor agentische automatisering voor bedrijven

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag de lancering aangekondigd van SS&C Blue Prism WorkHQ, een platform voor agentische automatisering dat is ontworpen om bedrijven te helpen AI-systemen veilig, transparant en met volledige controle over end-to-end workflows te implementeren.

WorkHQ, dat werd onthuld tijdens een live evenement op Nasdaq in New York City, introduceert een uniforme controlelaag die mensen, AI-agents, API's en digitale medewerkers in één beheerde omgeving samenbrengt. SS&C heeft WorkHQ ontwikkeld op basis van eigen ervaring met grootschalige implementatie in gereguleerde sectoren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.