名资携手顶尖科创领军人胡大文，全力推进6G通讯技术赋能ヽ新一代AR智能眼镜的商业化

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 现居硅谷、身兼跨学科科学家与创新企业家的胡大文，正式与名资联合发起两大核心企业：MAS AVR Inc.与 MASCom Corp.。双方将协同落地两大核心赛道——新一代AR智能眼镜，以及基于太赫兹（THz）无线收发器的前沿6G底层技术。

胡大文表示：「本次与名资深度联合，我们目标以轻重量、高性价比AR眼镜逐步替代传统手机屏幕，产品搭载200英寸高清全彩全景视野，实现视觉体验全面升级。伴随MASCom自研6G微型太赫兹收发器完成商业量产，将彻底替代传统笨重WiFi设备与低速蓝牙连接。未来，AR眼镜可搭配手表、腰扣等便携式穿戴运算终端，实现极速无线传输，无缝对接SpaceX星链与全球电信6G基础网络。全面支撑本地AI推理、裸眼3D視屏，同时实现电动汽车、陪伴式机器人、智慧办公及家电的一体化视觉+语音智能控制，开启全场景智慧交互新时代。」

名资创始人暨首席资本家蔡逸群指出：「名资已集中核心资源全面孵化MAS AVR与MASCom两大平台，高度认可胡大文跨中美布局的原创专利技术与产业落地能力。名资明确资本路径规划：MAS AVR 规划登陆纳斯达克、MASCom 布局港交所挂牌，透过资本市场融资赋能技术迭代、产能扩张与全球化市场布局，释放长期商业价值与投资回报。」

关于胡大文

作为一名跨学科创新者，胡大文在高科技领域的商业和产品开发方面拥有超过30年的经验，包括Sysview、SII、Jasper、WSOT、Syscan、施乐、全友、OKI、AVR、Olivetti、Grundig等公司。他在全球拥有超过130项专利，包括CMOS传感器、高分辨率与高速扫描仪、多功能一体机、LED背光、LCoS微显示器、超材料平面透镜、光学和激光投影显示。创新领域包括LCoS、SLM全息显示、太赫兹（THz）收发器、轻量化（<50克）激光光源与光波导以及AR/VR智能眼镜解决方案。

关于名资

名资自1995年深耕跨国深度科技领域，长期为北美及大中华区企业提供一站式金融服务，包含财务顾问、直接投资、项目孵化、上市前融资、纳斯达克/港交所IPO承办、上市后再融资、并购重组及全球化战略布局。名资总部位于美国，亚太关联机构总部位于上海，是连接中美两岸科技产业与国际资本市场的专业投资银行。