SS&C presenta WorkHQ para impulsar la automatización agéntica en las empresas

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha anunciado hoy el lanzamiento de SS&C Blue Prism WorkHQ, su plataforma de automatización agéntica diseñada para ayudar a las empresas a implementar la IA asistida por agentes de forma segura, transparente y con un control total de los flujos de trabajo de principio a fin.

Presentada en un evento en vivo en el Nasdaq de la ciudad de Nueva York, WorkHQ introduce un plano de control unificado que coordina a las personas, los agentes de IA, las API y los trabajadores digitales en un único entorno regulado.

SS&C desarrolló WorkHQ basándose en su propia experiencia de operaciones a gran escala en sectores regulados. En la actualidad, SS&C da soporte a más de 23.000 clientes en todo el mundo con la ayuda de más de 4000 trabajadores digitales y más de 50 agentes de IA. Estos esfuerzos han permitido a SS&C mejorar en gran medida la eficiencia operativa en procesos clave, reduciendo los tiempos de procesamiento hasta en un 95% en flujos de trabajo clave.

“WorkHQ se creó para resolver los problemas de las empresas, no para hacer demostraciones. La mayoría de las organizaciones que implementan IA hoy en día se enfrentan a cientos de sistemas, una infraestructura heredada y requisitos de cumplimiento que no se adaptan a las nuevas tecnologías. Diseñamos WorkHQ desde el inicio pensando en esa realidad”, explicó Rob Stone, director general de Automatización Inteligente y Análisis. “Tuvimos la ventaja de implementar la plataforma dentro de una operación grande, compleja y regulada antes de que llegara al cliente. Con SS&C como cliente cero, optimizamos WorkHQ a través del uso cotidiano, observable y en tiempo real. Lo que obtienen nuestros clientes empresariales es una plataforma creada para su mundo, que ha sido probada en el nuestro”.

WorkHQ ofrece:

Control centralizado : a diferencia de las herramientas fragmentadas puntuales o las plataformas exclusivas de IA, WorkHQ permite a las organizaciones diseñar, orquestar, ejecutar y gestionar todo tipo de tareas automatizadas (agentes de IA, trabajadores digitales y API) de forma conjunta, con la intervención humana cuando resulte necesario.

: a diferencia de las herramientas fragmentadas puntuales o las plataformas exclusivas de IA, WorkHQ permite a las organizaciones diseñar, orquestar, ejecutar y gestionar todo tipo de tareas automatizadas (agentes de IA, trabajadores digitales y API) de forma conjunta, con la intervención humana cuando resulte necesario. Gobernanza por diseño : la seguridad, la auditabilidad y el cumplimiento normativo están integrados en el nivel del flujo de trabajo. La gobernanza incorporada, la supervisión con intervención humana y la capa de gobernanza de IA de SS&C AI Gateway garantizan que las organizaciones puedan adoptar la IA más rápidamente sin dejar de cumplir con las normas.

: la seguridad, la auditabilidad y el cumplimiento normativo están integrados en el nivel del flujo de trabajo. La gobernanza incorporada, la supervisión con intervención humana y la capa de gobernanza de IA de SS&C AI Gateway garantizan que las organizaciones puedan adoptar la IA más rápidamente sin dejar de cumplir con las normas. Enfoque de automatización híbrida : WorkHQ complementa las inversiones existentes en automatización robótica de procesos (RPA) y gestión de procesos de negocio (BPM), lo que permite a los clientes introducir agentes de IA donde aportan valor, al tiempo que se mantiene la automatización determinista en los casos en que el control es esencial.

: WorkHQ complementa las inversiones existentes en automatización robótica de procesos (RPA) y gestión de procesos de negocio (BPM), lo que permite a los clientes introducir agentes de IA donde aportan valor, al tiempo que se mantiene la automatización determinista en los casos en que el control es esencial. Se basa en los fundamentos existentes : WorkHQ está diseñado para complementar y conectarse con las plataformas Blue Prism existentes, lo que permite la innovación sin alterar la infraestructura tecnológica existente.

: WorkHQ está diseñado para complementar y conectarse con las plataformas Blue Prism existentes, lo que permite la innovación sin alterar la infraestructura tecnológica existente. Reutilización: los flujos de trabajo y los agentes de IA están diseñados para ser modulares, reutilizables y combinables, lo que reduce el tiempo de automatización y aumenta la escala en las empresas.

“Las organizaciones de todo el mundo avanzan a paso firme en el uso de agentes de IA. Según un estudio de IDC, durante el próximo año, las organizaciones tienen previsto duplicar aproximadamente el número de tipos de agentes de IA que implementan en producción”, declaró Neil Ward-Dutton, vicepresidente de Investigación en automatización agéntica y tecnología de IA de IDC. “Para obtener un valor cuantificable y duradero de sus inversiones en IA a gran escala, las organizaciones se están centrando en unificar las herramientas y prácticas relacionadas con la orquestación y la gobernanza. Las plataformas capaces de hacer esto posible generarán un enorme valor”.

WorkHQ brinda una base para que las empresas pasen de casos de uso de IA aislados a una automatización regida y extendida por toda la empresa, lo que permite a las organizaciones escalar de decenas a miles de agentes de IA mientras mantienen el control, la transparencia y la resiliencia. Obtenga más información sobre WorkHQ aquí.

Acerca de SS&C Technologies

SS&C es un proveedor mundial de servicios y software para los sectores de los servicios financieros y la atención médica. Fundada en 1986, SS&C tiene su sede en Windsor, Connecticut y sucursales en todo el mundo. Más de 23.000 organizaciones de servicios financieros y médicos, desde las empresas más grandes del mundo hasta pequeñas y medianas empresas, confían en SS&C por su experiencia, escala y tecnología.

Encontrará más información Acerca de SS&C (Nasdaq: SSNC) en www.ssctech.com.

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