The Estée Lauder Companies anuncia una inversión minoritaria en 111SKIN, la marca de lujo para el cuidado clínico de la piel

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) anuncia un acuerdo de inversión minoritaria en 111SKIN, una marca de lujo dedicada al cuidado clínico de la piel fundada por el reconocido cirujano plástico y reconstructivo Dr. Yannis Alexandrides. No se han dado a conocer los términos de la inversión.

Fundada en 2012, 111SKIN fue creada originalmente por el Dr. Alexandrides para acelerar el tiempo de recuperación de sus pacientes tras las intervenciones. El núcleo de la marca es su innovador NAC Y2™, un complejo pionero diseñado para favorecer la reparación de la piel y mantener un cutis saludable, radiante y resistente. Partiendo de esta experiencia clínica, 111SKIN ha desarrollado una cartera de más de 30 productos, con las colecciones Black Diamond y Reparative como pilares, y con precios que van desde los 50 hasta los 1000 dólares.

“El cuidado de la piel está entrando en una nueva fase, marcada por la convergencia entre los procedimientos médicos, la longevidad y la belleza, a medida que los consumidores buscan cada vez más productos que ofrezcan resultados visibles inspirados en los tratamientos”, explicó Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies. “111SKIN es un claro ejemplo de este cambio, ya que traduce los más de 35 años de experiencia del Dr. Alexandrides en tratamientos quirúrgicos y estéticos en una línea de cuidado de la piel de lujo de alto rendimiento inspirada en los tratamientos clínicos y basada en conocimientos médicos, ingredientes activos de última generación, fórmulas potentes y eficacia comprobada. Esta inversión, basada en el enfoque centrado en el consumidor y la innovación transformadora, refleja nuestra visión de ‘Beauty Reimagined’ y subraya la importante oportunidad que vemos para apoyar el crecimiento continuo de la marca, ampliando su alcance global al tiempo que se preserva el enfoque distintivo que la ha hecho tan relevante para los consumidores de nuestros días”.

111SKIN es una marca de lujo de cuidado clínico de la piel que opera en un segmento en rápido crecimiento, donde los conocimientos médicos y las potentes fórmulas de alto rendimiento están marcando cada vez más la demanda de los consumidores. La marca se distribuye a través de canales de venta minorista de lujo, comercio electrónico y spas de alta gama, entre los que se incluyen Harrods, Bluemercury, Nordstrom, Mandarin Oriental y Aman, y cuenta con un sólido negocio de venta directa al consumidor que representa aproximadamente el 20% de las ventas. Todo ello refleja una fuerte interacción digital de la marca con los consumidores de prestigio. La presencia mundial de 111SKIN está muy diversificada, de hecho, Norteamérica representa aproximadamente el 40% de las ventas de 2025, y goza de una presencia consolidada en China, el Reino Unido, Europa y Asia Pacífico.

“Estamos encantados de asociarnos con The Estée Lauder Companies y de abrir un nuevo y apasionante capítulo para 111SKIN”, declararon el Dr. Yannis y Eva Alexandrides, cofundadores de 111SKIN. “Esperamos aprovechar este impulso y potenciar juntos el crecimiento futuro”, añadió la directora ejecutiva, Vanessa Goddevrind.

El Dr. Alexandrides seguirá participando activamente en la marca y continuará al frente de 111SKIN junto con su experimentado equipo directivo.

Esta inversión concuerda perfectamente con el enfoque continuo de The Estée Lauder Companies en la innovación impulsada por la ciencia, ya que la avanzada tecnología NAC Y2™ de 111SKIN y su compromiso con el desarrollo de productos basados en la investigación clínica reflejan la creciente preferencia de los consumidores por el cuidado de la piel preventivo y de alto rendimiento.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores del mundo de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, además de administrar marcas de lujo y prestigio en todo el mundo. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary and NIOD y BALMAIN Beauty.

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