SS&C revela que a WorkHQ potencializará a automação empresarial com agentes

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje o lançamento da SS&C Blue Prism WorkHQ, sua plataforma de automação com agentes, concebida para ajudar as empresas a operacionalizar a IA com agentes de forma segura, transparente e com total controle dos fluxos de trabalho de ponta a ponta.

Divulgada no evento ao vivo na Nasdaq na Cidade de Nova York, a WorkHQ apresenta um plano de controle unificado que orquestra pessoas, agentes de IA, APIs e trabalhadores digitais em um único ambiente governado.

A SS&C desenvolveu a WorkHQ com base na sua própria experiência operando em larga escala em setores regulados. Hoje, a SS&C apoia mais de 23.000 clientes globalmente com a ajuda de mais de 4.000 trabalhadores digitais e mais de 50 agentes de IA. Esses esforços permitiram que a SS&C melhorem significantemente a eficiência operacional nos principais processos, reduzindo os tempos de processamento em até 95% em fluxos de trabalho chave.

"A WorkHQ foi construída para o problema empresarial, não para a demonstração empresarial. A maioria das organizações que hoje empregam a IA estão navegando em centenas de sistemas, infraestrutura legada e requerimentos de conformidade que não se adaptam à nova tecnologia. Criamos a WorkHQ para essa realidade desde o início", afirmou Rob Stone, gerente geral de automação inteligente e análise. "Tínhamos a vantagem de empregar a plataforma dentro de uma operação larga, complexa e regulada antes que alcançasse os clientes. Com a SS&C sendo o Cliente Zero, otimizamos a WorkHQ através de uso diário, observável e em tempo real. O que nossos clientes empresariais obtêm é uma plataforma construída para o mundo deles, comprovado no nosso".

A WorkHQ oferece:

Controle centralizado : ao contrário das ferramentas pontuais fragmentadas ou plataformas apenas com IA, a WorkHQ permite que as organizações concebam, orquestrem, executem e gerenciem todos os tipos de trabalho automatizado; agentes de IA, trabalhadores digitais e APIs juntos, com as pessoas envolvidas sempre que necessário.

: ao contrário das ferramentas pontuais fragmentadas ou plataformas apenas com IA, a WorkHQ permite que as organizações concebam, orquestrem, executem e gerenciem todos os tipos de trabalho automatizado; agentes de IA, trabalhadores digitais e APIs juntos, com as pessoas envolvidas sempre que necessário. Governança por design : segurança, auditabilidade e conformidade estão integradas ao nível dos fluxos de trabalho. Governança embutida, supervisão humana envolvida e a camada de governança de IA da SS&C AI Gateway garantem que as organizações possam adotar a IA de forma mais rápida ao passo que seguem em conformidade.

: segurança, auditabilidade e conformidade estão integradas ao nível dos fluxos de trabalho. Governança embutida, supervisão humana envolvida e a camada de governança de IA da SS&C AI Gateway garantem que as organizações possam adotar a IA de forma mais rápida ao passo que seguem em conformidade. Abordagem de automação híbrida : a WorkHQ complementa os investimentos existentes em RPA e BPM, permitindo que os clientes introduzam os agentes de IA onde agregam valor, ao passo que retêm automação determinística onde o controle é essencial.

: a WorkHQ complementa os investimentos existentes em RPA e BPM, permitindo que os clientes introduzam os agentes de IA onde agregam valor, ao passo que retêm automação determinística onde o controle é essencial. Baseia-se em fundamentos existentes : a WorkHQ foi criada para complementar e conectar-se com as existentes plataformas Blue Prism, possibilitando inovação sem interromper a infraestrutura tecnológica existente.

: a WorkHQ foi criada para complementar e conectar-se com as existentes plataformas Blue Prism, possibilitando inovação sem interromper a infraestrutura tecnológica existente. Reusabilidade: os fluxos de trabalho e os agentes de IA foram criados para serem modulares, reutilizáveis e combináveis, reduzindo o tempo de automação e aumentando a escala nas empresas.

"Organizações em todo o mundo estão avançando com o uso dos agentes de IA. De acordo com uma pesquisa da IDC, no próximo ano, as organizações esperam quase que dobrar o número dos tipos de agentes de IA que eles empregam na produção", afirmou Neil Ward-Dutton, vice-presidente de automação de agentes e pesquisa de tecnologia de IA na IDC. "Para fornecer valor mensurável e duradouro dos seus investimentos em IA em grande escala, as organizações estão focando em unificar ferramentas e práticas relacionadas à orquestração e governança. As plataformas capazes de permitir isso criarão um enorme valor".

A WorkHQ fornece uma base para as empresas saírem de usos isolados de IA e passarem à automação empresarial governada, possibilitando que as organizações expandam de dezenas a milhares de agentes de IA enquanto mantêm o controle, a transparência e a resiliência. Saiba mais sobre a WorkHQ aqui.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma provedora global de serviços e softwares para os setores de serviços financeiros e saúde. Fundada em 1986, a empresa tem sede em Windsor, Connecticut, e possui escritórios em diversas partes do mundo. Mais de 23 mil organizações desses setores — desde grandes corporações até empresas de pequeno e médio porte — confiam na SS&C por sua experiência, capacidade de escala e tecnologia.

Mais informações sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

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