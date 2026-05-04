Pacific Defense recibe un contrato del Cuerpo de Marines de EE. UU. para un prototipo de habilidades de guerra electrónica de última generación

EL SEGUNDO, California--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense ha sido adjudicataria de un contrato de prototipado rápido de 12 meses por parte del Comando de Sistemas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos (MARCORSYSCOM), a través del Programa de Comunicaciones Tácticas y Guerra Electrónica (PM TCE), para apoyar la evaluación de habilidades de guerra electrónica (EW) de última generación. La iniciativa evaluará los sistemas de misión de guerra electrónica basados en el Enfoque de sistema abierto modular (MOSA) y su potencial para modernizar las capacidades del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC).

En el marco de este contrato, Pacific Defense desplegará sistemas de misión alineados con SOSA/CMOSS para habilitar la experimentación basada en vehículos por parte de los marines de Estados Unidos. El prototipo de guerra electrónica de próxima generación está basado en el conjunto modular abierto de estándares C5ISR (CMOSS) y en los estándares técnicos de la arquitectura de sistemas abiertos para sensores (SOSA). Este enfoque permite la integración rápida de hardware y software nuevos en un chasis común, lo que acelera la incorporación de capacidades y reduce la dependencia de proveedores y los costos del ciclo de vida.

«Esta iniciativa refleja un cambio fundamental hacia las capacidades C5ISR/EW basadas en software y en arquitecturas abiertas que pueden seguir el ritmo del entorno moderno de amenazas», afirmó Frank Pietryka, vicepresidente de Guerra Electrónica (EW), Inteligencia de Señales (SIGINT) y Autonomía de Pacific Defense. «Al aprovechar SOSA y CMOSS, estamos habilitando un ecosistema escalable e interoperable que permite al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos integrar y desplegar rápidamente nuevas capacidades en el extremo táctico. Nos enorgullece apoyar esta iniciativa y contribuir a orientar la nueva generación de sistemas EME».

Esta adjudicación se realiza con base en el rol de Pacific Defense como contratista actual en el programa CMOSS Mounted Form Factor (CMFF) del Ejercito de los Estados Unidos y en el programa Australia Land 555. Los conocimientos obtenidos a través de esta iniciativa incrementarán su liderazgo y brindarán datos fundametales al MARCORSYSCOM para sustentar la modernización de las fuerzas y la toma de decisiones sobre programas posteriores.

Acerca de Pacific Defense

Pacific Defense está diseñada específicamente para impulsar la transformación hacia arquitecturas de sistema abierto, indispensables para acelerar la innovación y aprovechar el potencial de la tecnología comercial. Especializada en soluciones de C5ISR y guerra electrónica (EW) para entornos operativos de alta complejidad, la compañía aplica estándares MOSA y ofrece una tecnología flexible y actualizable, lo que permite a las fuerzas en combate mantenerse por delante de las amenazas emergentes. Puede encontrar más información en www.pacific-defense.com y en LinkedIn.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.