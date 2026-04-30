The Estée Lauder Companies annuncia un investimento di minoranza nel marchio di skincare clinica di lusso 111SKIN

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) oggi ha annunciato un investimento di minoranza in 111SKIN, un marchio di skincare clinica di lusso creato dal rinomato esperto di chirurgia plastica e ricostruttiva, il Dr. Yannis Alexandrides. I termini dell'investimento non sono stati resi noti.

Fondata nel 2012, originariamente 111SKIN è stata sviluppata dal Dr. Alexandrides per accelerare i tempi di guarigione nei pazienti sottoposti a interventi. Il marchio si basa sul suo innovativo NAC Y2™, un complesso rivoluzionario, progettato per supportare il ripristino dei tessuti epidermici e mantenere una carnagione sana, radiosa e resiliente.

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