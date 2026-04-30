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The Estée Lauder Companies annuncia un investimento di minoranza nel marchio di skincare clinica di lusso 111SKIN

Il marchio, creato da un chirurgo plastico, è legato alla tecnologia innovativa NAC Y2™

original 111SKIN's Reparative Collection

111SKIN's Reparative Collection

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) oggi ha annunciato un investimento di minoranza in 111SKIN, un marchio di skincare clinica di lusso creato dal rinomato esperto di chirurgia plastica e ricostruttiva, il Dr. Yannis Alexandrides. I termini dell'investimento non sono stati resi noti.

Fondata nel 2012, originariamente 111SKIN è stata sviluppata dal Dr. Alexandrides per accelerare i tempi di guarigione nei pazienti sottoposti a interventi. Il marchio si basa sul suo innovativo NAC Y2™, un complesso rivoluzionario, progettato per supportare il ripristino dei tessuti epidermici e mantenere una carnagione sana, radiosa e resiliente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con gli investitori:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

Relazioni con i media:
Brendan Riley
briley@estee.com

Industry:

The Estée Lauder Companies Inc.

NYSE:EL
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