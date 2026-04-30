The Estée Lauder Companies annuncia un investimento di minoranza nel marchio di skincare clinica di lusso 111SKIN
The Estée Lauder Companies annuncia un investimento di minoranza nel marchio di skincare clinica di lusso 111SKIN
Il marchio, creato da un chirurgo plastico, è legato alla tecnologia innovativa NAC Y2™
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) oggi ha annunciato un investimento di minoranza in 111SKIN, un marchio di skincare clinica di lusso creato dal rinomato esperto di chirurgia plastica e ricostruttiva, il Dr. Yannis Alexandrides. I termini dell'investimento non sono stati resi noti.
Fondata nel 2012, originariamente 111SKIN è stata sviluppata dal Dr. Alexandrides per accelerare i tempi di guarigione nei pazienti sottoposti a interventi. Il marchio si basa sul suo innovativo NAC Y2™, un complesso rivoluzionario, progettato per supportare il ripristino dei tessuti epidermici e mantenere una carnagione sana, radiosa e resiliente.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Rapporti con gli investitori:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com
Relazioni con i media:
Brendan Riley
briley@estee.com