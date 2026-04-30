The Estée Lauder Companies kondigt een minderheidsbelang aan in het luxe klinische huidverzorgingsmerk 111SKIN

Een door een chirurg opgericht merk, gekenmerkt door de innovatieve NAC Y2™-technologie

original 111SKIN's Reparative Collection

111SKIN's Reparative Collection

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een minderheidsbelang heeft verworven in 111SKIN, een luxe merk voor klinische huidverzorging dat ontstond op initiatief van de gerenommeerde plastisch en reconstructief chirurg dr. Yannis Alexandrides. De voorwaarden van de investering zijn niet bekendgemaakt.

111SKIN, opgericht in 2012, werd oorspronkelijk ontwikkeld door dr. Alexandrides om het herstel van zijn patiënten na ingrepen te versnellen. Het hart van het merk wordt gevormd door het innovatieve NAC Y2™, een baanbrekend complex dat is ontwikkeld om het herstel van de huid te ondersteunen en een gezonde, stralende en veerkrachtige teint te behouden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investeerdersrelaties:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

Mediarelaties:
Brendan Riley
briley@estee.com

Contacts

Investeerdersrelaties:
Rainey Mancini
rmancini@estee.com

Mediarelaties:
Brendan Riley
briley@estee.com

