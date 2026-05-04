Pacific Defense wordt een contract van de U.S. Marine Corps gegund voor een prototype van elektronische oorlogvoering van de volgende generatie

EL SEGUNDO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense werd een snel prototyperingscontract van 12 maanden gegund door de MARCORSYSCOM (U.S. Marine Corps Systems Command), PM TCE (Program Manager for Tactical Communications and Electronic Warfare) om de beoordeling van EW-capaciteit (Electronic Warfare = elektronische oorlogvoering) van de volgende generatie te ondersteunen. Deze inspanning zal MOSA (Modular Open Systems Approach) EW (Electronic Warfare) missiesystemen en het potentieel ervan bij modernisering van USMC-capaciteiten beoordelen.

In het kader van het contract zal Pacific Defense op SOSA/CMOSS-afgestemde missiesystemen leveren om op voertuigen gebaseerde experimenten door U.S. Marines mogelijk te maken. Het EW-prototype van de volgende generatie is gecentreerd op de CMOSS (C5ISR Modular Open Suite of Standards) en de SOSA (Sensor Open Systems Architecture) technische standaarden. Deze benadering staat in voor snelle integratie van nieuwe hardware en software in een gewoon chassis, wat capaciteitsinvoeging versnelt en tegelijk kosten voor vendor lock en voor de levenscyclus vermindert.

“Deze inspanning weerspiegelt een cruciale verschuiving naar door software gedefinieerde, open architectuur C5ISR/EW-capaciteiten die gelijke tred kunnen houden met de omgeving van moderne bedreigingen,” aldus Frank Pietryka, VP of EW, SIGINT & Autonomy van Pacific Defense. “Door SOSA en CMOSS aan te wenden, maken we een schaalbaar, interoperabel ecosysteem mogelijk dat ervoor zorgt dat de USMC snel geïntegreerd kunnen worden en dat nieuwe capaciteiten op de tactische edge kunnen worden ontplooid. We zijn trots dit initiatief te ondersteunen en te helpen om de volgende generatie EME-systemen te informeren.”

Deze gunning is gestoeld op de rol die Pacific Defense vervult als gevestigde partij van het CMFF-programma (CMOSS Mounted Form Factor) van de U.S. Army en van het Australia Land 555-programma. Inzichten die via deze inspanning zijn verworven, zullen het bestuur van MARCORSYSCOM kritieke gegevens verschaffen om te informeren over toekomstige modernisering van de strijdkrachten en beslissingen over een follow-on programma.

Over Pacific Defense

Pacific Defense is specifiek ontwikkeld om transformatie van open systemen te bevorderen, nodig om snelle innovatie en de kracht van commerciële technologie te ontsluiten. Pacific Defense, die zich in C5ISR- en EW-oplossingen (Electronic Warfare) voor missiekritieke omgevingen specialiseert, hanteert MOSA-standaarden om flexibele, aanpasbare technologie te leveren die oorlogsvoerders helpt om opduikende bedreigingen te snel af te zijn. Meer informatie: www.pacific-defense.com en op LinkedIn.

