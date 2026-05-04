Pacific Defense erhält vom US Marine Corps (USMC) den Zuschlag für den Bau eines Prototyps für elektronische Kriegsführung der nächsten Generation

EL SEGUNDO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense erhielt jetzt vom U.S. Marine Corps Systems Command (MARCORSYSCOM), dem Program Manager for Tactical Communications and Electronic Warfare (PM TCE), einen über 12 Monate laufenden Rapid-Prototyping-Auftrag, der die Evaluierung de Fähigkeiten der nächsten Generation in der elektronischen Kampfführung (Electronic Warfare, EW) unterstützen soll. Das Projekt dient der Bewertung von EW-Einsatzsystemen nach dem Standard Modular Open Systems Approach (MOSA) und deren Potenzial zur Modernisierung der Fähigkeiten des USMC.

Im Rahmen des Vertrags wird Pacific Defense SOSA/CMOSS-konforme Einsatzsysteme liefern, die den US Marines die Durchführung von fahrzeugbasierten Versuchen ermöglichen. Der EW-Prototyp der nächsten Generation basiert auf den technischen Standards CMOSS (C5ISR Modular Open Suite of Standards) und der SOSA (Sensor Open Systems Architecture). Dieser Ansatz ermöglicht eine schnelle Integration neuer Hardware und Software in einem gemeinsamen Chassis, was die Einführung neuer Funktionen beschleunigt und zugleich die Bindung an bestimmte Anbieter sowie die Lebenszykluskosten reduziert.

„Dieser Schritt spiegelt einen grundlegenden Wandel hin zu softwaredefinierten C5ISR/EW-Fähigkeiten mit offener Architektur wider, die mit den Anforderungen des modernen Bedrohungsumfelds Schritt halten können“, sagte Frank Pietryka, VP of EW, SIGINT & Autonomy bei Pacific Defense. „Durch die Nutzung von SOSA und CMOSS schaffen wir ein skalierbares, interoperables Ökosystem, in dem das USMC neue Fähigkeiten im taktischen Bereich schnell integrieren und einsetzen kann. Wir sind stolz darauf, diese Initiative zu unterstützen und einen Beitrag zur Entwicklung der nächsten Generation von EME-Systemen zu leisten.“

Dieser Auftrag knüpft an die Rolle von Pacific Defense als Hauptauftragnehmer des Programms CMOSS Mounted Form Factor (CMFF) der U.S. Army und des australischen Rüstungsprogramms Land 555 an. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden der MARCORSYSCOM-Führung wichtige Daten für die zukünftige Modernisierung der Streitkräfte und für Entscheidungen über Folgeprogramme liefern.

Über Pacific Defense

Pacific Defense wurde speziell konzipiert, die Open Systems Transformation voranzutreiben, die erforderlich ist, um rasche Innovationen und die Möglichkeiten der kommerziellen Technologie auszuschöpfen. Spezialisiert auf C5ISR- und elektronische Kriegsführungslösungen (Electronic Warfare, EW) für missionskritische Umgebungen, nutzt Pacific Defense die Standards gemäß MOSA (Modular Open Systems Architecture) Standards, um flexible, anpassungsfähige Technologien bereitzustellen, die es den Streitkräften ermöglichen, neuartigen Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein. Mehr erfahren Sie unter www.pacific-defense.com und auf LinkedIn.

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