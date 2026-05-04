Pacific Defense remporte un contrat du Corps des Marines des États-Unis pour un prototype de guerre électronique de nouvelle génération

EL SEGUNDO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Pacific Defense a signé un contrat de prototypage rapide de 12 mois du US Marine Corps Systems Command (MARCORSYSCOM), gestionnaire de programme pour les communications tactiques et la guerre électronique (PM TCE) pour soutenir l'évaluation des capacités de guerre électronique de prochaine génération. L'effort évaluera les systèmes de mission de guerre électronique de l'approche modulaire ouverte (MOSA) et leur potentiel dans la modernisation des capacités de l'USMC.

Dans le cadre du contrat, Pacific Defense fournira des systèmes de mission conformes SOSA/CMOSS pour permettre l'expérimentation de véhicules par des marines américains. Le prototype Next Generation EW est centré sur les normes techniques C5ISR Modular Open Suite of Standards (CMOSS) et Sensor Open Systems Architecture (SOSA). Cette approche permet une intégration rapide de nouveaux matériels et logiciels dans un châssis commun, accélérant l'insertion des capacités tout en réduisant la dépendance aux fournisseurs et les coûts de cycle de vie.

« Cet effort reflète un changement décisif vers des capacités C5ISR/EW d’architecture ouverte définies par logiciel qui peuvent suivre le rythme de l’environnement de menace moderne », déclare Frank Pietryka, vice-président d’EW, SIGINT & Autonomy chez Pacific Defense. « En tirant parti de SOSA et de CMOSS, nous mettons en place un écosystème évolutif et interopérable qui permet à l’USMC d’intégrer et de déployer rapidement de nouvelles capacités sur le terrain. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative et de contribuer à éclairer la prochaine génération de systèmes EME. »

Ce contrat s’appuie sur le rôle de Pacific Defense en tant que responsable du programme CMOSS Mounted Form Factor (CMFF) de l’armée américaine et du programme Australia Land 555. Les connaissances acquises grâce à cet effort fourniront à la direction de MARCORSYSCOM des données essentielles pour éclairer la modernisation future des forces et les décisions du programme de suivi.

À propos de Pacific Defense

Pacific Defense est spécialement conçu pour diriger la transformation des systèmes ouverts nécessaire pour permettre l'innovation rapide et concrétiser la puissance de la technologie commerciale. Spécialisé dans les solutions C5ISR et de guerre électronique pour les environnements critiques, Pacific Defense applique les normes MOSA pour fournir une technologie flexible et évolutive qui aide les combattants à garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes. Pour de plus amples renseignements, visitez www.pacific-defense.com et suivez-nous sur LinkedIn.

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