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The Estée Lauder Companies宣布对奢华医学护肤品牌111SKIN进行少数股权投资

由外科医生创立的品牌，以创新的NAC Y2™技术为核心

original 111SKIN修护系列

111SKIN修护系列

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- The Estée Lauder Companies Inc.（NYSE：EL）今日宣布，对奢华医学护肤品牌111SKIN进行少数股权投资。该品牌由著名整形与重建外科医生Yannis Alexandrides博士创立。投资条款未予披露。

111SKIN创立于2012年，最初由Alexandrides博士研发，旨在加速患者术后的康复进程。该品牌的核心是其创新成分NAC Y2™，这种开创性的复合物旨在促进肌肤修复、维持健康、光彩照人且富有弹性的面容。以此临床专业技术为基础，111SKIN已开发出超过30款产品，其中以“黑钻”（Black Diamond）系列和“修护”（Reparative）系列为核心，价格区间为50至1,000美元。

The Estée Lauder Companies总裁兼首席执行官Stéphane de La Faverie表示，“随着消费者越来越追求能带来明显、类似专业治疗效果的产品，护肤行业正进入一个新阶段，并由融合医疗美容、长寿理念与美学所塑造。111SKIN正是这一转变的典范，它将Alexandrides博士超过35年的外科及美容治疗经验，转化为高性能奢华护肤品，它以诊所治疗为灵感，依托临床洞察，并融合新一代活性成分、强效配方及经证实的功效。此次投资立足于以消费者为中心和变革性创新，体现了我们‘重塑美’（Beauty Reimagined）的愿景，并凸显我们发现的支持品牌持续增长的巨大机遇——既拓展其全球影响力，又保留了使其在当今消费者心中备受青睐的独特理念。”

111SKIN是一个奢华医学护肤品牌，其业务所在的细分市场正迅速增长，在该领域，医学专业知识与高效能配方正日益主导着消费者的需求。该品牌通过奢侈品零售、电商及高端水疗中心等渠道进行分销——包括Harrods、Bluemercury、Nordstrom、Mandarin Oriental与Aman，并拥有强大的直销业务，其销售额约占总销售额的20%，这反映出品牌与高端消费者之间建立了深厚的数字化互动。该品牌在全球拥有多元化的业务布局，北美地区占2025年销售额的40%左右，同时在中国、英国、欧洲及亚太地区均已建立稳固的市场地位。

111SKIN联合创始人Yannis和Eva Alexandrides博士表示，”我们非常高兴能与The Estée Lauder Companies合作，并为111SKIN开启激动人心的新篇章。首席执行官Vanessa Goddevrind补充说，“我们期待借此势头，携手推动未来的发展。”

Alexandrides博士将继续积极参与品牌事务，并与经验丰富的管理团队共同领导111SKIN。

此次投资与The Estée Lauder Companies持续聚焦科学驱动的创新战略一脉相承，因为111SKIN先进的NAC Y2™技术及其致力于临床导向的产品研发，恰恰反映了消费者对高效能及预防性护肤产品的日益青睐。

关于The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc.是全球领先的优质护肤品、彩妆、香氛及护发产品的制造商、营销商与销售商之一，并在全球范围内负责多个奢华及高端品牌的培育与管理。公司产品覆盖约150个国家和地区，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM品牌家族（包括The Ordinary及NIOD）以及BALMAIN Beauty。

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免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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