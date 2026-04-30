エスティ・ローダー・カンパニーズ、ラグジュアリー・クリニカル・スキンケアブランド「111SKIN」へのマイノリティ出資を発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- エスティ・ローダー・カンパニーズ（NYSE：EL）は、著名な形成再建外科医であるヤニス・アレクサンドリデス博士が設立したラグジュアリー・クリニカル・スキンケアブランド「111SKIN」へのマイノリティ出資を発表しました。出資条件については明らかにされていません。

2012年に設立された111SKINは、当初、アレクサンドリデス博士が施術後の患者の回復期間を短縮するために開発したものです。このブランドの核となるのは、革新的なNAC Y2™です。これは、肌の修復をサポートし、健康的で輝きがあり、弾力性のある肌を保つためにつくられた先駆的な複合成分です。この臨床的専門知識を土台として、111SKINは「Black Diamond」および「Reparative」コレクションを主力とする30種類以上の製品ラインナップを展開しており、価格は50ドルから1,000ドルとなっています。

「スキンケアは、施術、長生き、そして美の融合によって形作られる新たな段階へと突入しつつあり、消費者は目に見える、施術のような効果をもたらす製品をますます求めるようになっています」と、エスティ・ローダー・カンパニーズの社長兼最高経営責任者（CEO）であるステファン・ドゥ・ラ・ファヴリーは述べています。「111SKINはこうした変化を体現するブランドであり、アレクサンドリデス博士が35年以上にわたり培ってきた外科手術および美容治療の経験を、クリニックでの施術にインスパイアされた高機能ラグジュアリースキンケアへと昇華させています。その製品は、臨床的知見、次世代の有効成分、強力な処方、そして実証済みの効果に基づいて開発されています。消費者中心主義と変革的なイノベーションに根ざした今回の投資は、当社の「Beauty Reimagined」というビジョンを体現するものであり、ブランドの継続的な成長を支援する大きな機会を強調するものです。すなわち、今日の消費者にとって極めて重要な存在となっている独自のアプローチを維持しつつ、グローバルな展開を拡大していくことです。」

111SKINは、医療の専門知識と強力かつ高機能な処方が消費者のニーズをますます形作っている、急成長中のセグメントで事業を展開するラグジュアリーなクリニカルスキンケアブランドです。同ブランドは、ハロッズ、ブルーマーキュリー、ノードストローム、マンダリン・オリエンタル、アマンなどのラグジュアリーリテール、Eコマース、ハイエンドスパを通じて販売を行っており、売上高の約20％を占める強固な消費者直販事業を展開しています。これは、プレミアム層の消費者との強力なデジタルエンゲージメントを反映したものです。同ブランドは世界的に多様な展開を見せており、2025年の売上高の約40％を北米が占めるほか、中国、英国、欧州、アジア太平洋地域でも確固たる地位を築いています。

「エスティ・ローダー・カンパニーズと提携し、111SKINにとってエキサイティングな新たな段階へと進むことができ、大変嬉しく思います」と、111SKINの共同創設者であるヤニス・アレクサンドリデス博士とエヴァ・アレクサンドリデス氏は述べています。. 「この勢いをさらに強め、皆様と共に今後の成長を推進していくことを楽しみにしています」と、最高経営責任者（CEO）のVanessa Goddevrind氏は付け加えています。

アレクサンドリデス博士は今後も同ブランドに積極的に関与し、経験豊富な経営陣と共に111SKINを率いていくことになります。

今回の投資は、エスティ・ローダー・カンパニーズが継続的に注力している「科学に基づくイノベーション」の方針に沿ったものです。111SKINが有する高度なNAC Y2™テクノロジーと、臨床研究に基づいた製品開発への取り組みは、高性能かつ予防的なスキンケアを求める消費者のニーズの高まりを反映しています。

エスティ・ローダー・カンパニーズについて

エスティ・ローダー・カンパニーズは、高品質なスキンケア、メイクアップ、フレグランス、ヘアケア製品の製造・マーケティング・販売を行う世界屈指の企業であり、ラグジュアリー・ブランドやプレステージ・ブランドをグローバルに展開しています。エスティ ローダー カンパニーズの製品は約150の国と地域において、エスティ・ローダー、アラミス、クリニーク、ラボ シリーズ、オリジンズ、M·A·C、ラ・メール、ボビイ ブラウン コスメティックス、アヴェダ、ジョー マローン ロンドン、バンブル アンド バンブル、ダルフィン パリ、トム フォード、スマッシュボックス、エアリン ビューティー、ル・ラボ、エディション・ド・パルファン・フレデリック・マル、グラムグロー、キリアン パリ、トゥー・フェイスド、ドクタージャルト、デシエム・ブランドファミリーのオーディナリーやニオド、バルマン ビューティなどのブランド名で販売されています。

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