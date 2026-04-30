SS&C stellt WorkHQ vor, um die agentenbasierte Automatisierung in Unternehmen voranzutreiben

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die Einführung von SS&C Blue Prism WorkHQ bekannt, seiner Plattform für agentenbasierte Automatisierung, die Unternehmen dabei unterstützen soll, agentenbasierte KI sicher, transparent und unter vollständiger Kontrolle der End-to-End-Arbeitsabläufe einzusetzen.

WorkHQ wurde im Rahmen einer Live-Veranstaltung an der Nasdaq in New York vorgestellt und bietet eine einheitliche Steuerungsebene, die Mitarbeiter, KI-Agenten, APIs und digitale Mitarbeiter in einer einzigen regulierten Umgebung koordiniert.

SS&C hat WorkHQ auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen mit Großprojekten in regulierten Branchen entwickelt. Heute betreut SS&C weltweit mehr als 23.000 Kunden mit Hilfe von über 4.000 digitalen Mitarbeitern und mehr als 50 KI-Agenten. Dank dieser Maßnahmen konnte SS&C die betriebliche Effizienz zentraler Vorgänge deutlich steigern und die Bearbeitungszeiten in wichtigen Workflows um bis zu 95 % verkürzen.

„WorkHQ wurde für die praktischen Probleme in Unternehmen entwickelt, nicht für eine Unternehmensdemo. Die meisten Unternehmen, die heute KI einsetzen, müssen sich mit Hunderten von Systemen, veralteter Infrastruktur und Compliance-Anforderungen auseinandersetzen, die sich nicht an neue Technologien anpassen lassen. Wir haben WorkHQ von Grund auf für diese Realität entwickelt“, sagte Rob Stone, General Manager für Intelligent Automation & Analytics. „Wir hatten den Vorteil, die Plattform in einem großen, komplexen und regulierten Betrieb einsetzen zu können, bevor sie jemals bei einem Kunden zum Einsatz kam. Mit SS&C als Nullserien-Kunden haben wir WorkHQ anhand eines beobachtbaren Einsatzes im Alltag in Echtzeit optimiert. Was unsere Unternehmenskunden erhalten, ist eine Plattform, die für ihre Welt entwickelt wurde und sich in unserer schon bewährt hat.“

WorkHQ bietet:

Zentrale Steuerung : Im Gegensatz zu fragmentierten Einzeltools oder reinen KI-Plattformen ermöglicht WorkHQ Unternehmen, alle Arten von automatisierten Arbeitsabläufen zu entwerfen, zu koordinieren, auszuführen und zu verwalten; KI-Agenten, digitale Mitarbeiter und APIs arbeiten zusammen, wobei Menschen so weit wie nötig in den Vorgang eingebunden werden.

: Im Gegensatz zu fragmentierten Einzeltools oder reinen KI-Plattformen ermöglicht WorkHQ Unternehmen, alle Arten von automatisierten Arbeitsabläufen zu entwerfen, zu koordinieren, auszuführen und zu verwalten; KI-Agenten, digitale Mitarbeiter und APIs arbeiten zusammen, wobei Menschen so weit wie nötig in den Vorgang eingebunden werden. Governance im Grundkonzept : Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Compliance sind auf Workflow-Ebene integriert. Dank integrierter Governance, einer Überwachung durch menschliche Mitarbeiter und der KI-Governance-Ebene des SS&C AI Gateway können Unternehmen KI schneller einführen und dabei die Aufrechterhaltung der Konformität gewährleisten.

: Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Compliance sind auf Workflow-Ebene integriert. Dank integrierter Governance, einer Überwachung durch menschliche Mitarbeiter und der KI-Governance-Ebene des SS&C AI Gateway können Unternehmen KI schneller einführen und dabei die Aufrechterhaltung der Konformität gewährleisten. Hybrider Automatisierungsansatz : WorkHQ ergänzt bestehende Investitionen in Robotic Process Automation und Business Process Management, sodass es Kunden ermöglicht, KI-Agenten dort einzusetzen, wo sie einen Mehrwert schaffen, während deterministische Automatisierung dort beibehalten wird, wo eine strikte Kontrolle unerlässlich ist.

: WorkHQ ergänzt bestehende Investitionen in Robotic Process Automation und Business Process Management, sodass es Kunden ermöglicht, KI-Agenten dort einzusetzen, wo sie einen Mehrwert schaffen, während deterministische Automatisierung dort beibehalten wird, wo eine strikte Kontrolle unerlässlich ist. Baut auf bestehenden Grundlagen auf : WorkHQ wurde entwickelt, um bestehende Blue Prism-Plattformen zu ergänzen und sich mit ihnen zu verbinden, sodass Innovationen möglich sind, ohne die bestehende Technologieinfrastruktur zu beeinträchtigen.

: WorkHQ wurde entwickelt, um bestehende Blue Prism-Plattformen zu ergänzen und sich mit ihnen zu verbinden, sodass Innovationen möglich sind, ohne die bestehende Technologieinfrastruktur zu beeinträchtigen. Wiederverwendbarkeit: Workflows und KI-Agenten sind modular, wiederverwendbar und kombinierbar ausgelegt, wodurch die zur Automatisierung benötigte Zeit verkürzt wird und das gesamte Unternehmen skaliert werden kann.

„Unternehmen auf der ganzen Welt treiben den Einsatz von KI-Agenten voran. Laut einer IDC-Studie gehen Unternehmen davon aus, dass sich die Anzahl der Arten von KI-Agenten, die sie im kommenden Jahr in der Produktion einsetzen, in etwa verdoppeln wird“, sagte Neil Ward-Dutton, Vizepräsident für den Forschungsbereich Agentic Automation & AI Technology bei IDC. „Um aus ihren KI-Investitionen in großem Maßstab messbaren und nachhaltigen Nutzen zu erzielen, konzentrieren sich Unternehmen darauf, Tools und Verfahren im Bereich der Orchestrierung und Governance zu vereinheitlichen, und Plattformen, die dies ermöglichen, werden einen enormen Mehrwert schaffen.“

WorkHQ bietet Unternehmen eine Grundlage, um den Übergang von isolierten KI-Anwendungsfällen zu einer kontrollierten, unternehmensweiten Automatisierung zu vollziehen. So können Unternehmen die Anzahl ihrer KI-Agenten von Dutzenden auf Tausende skalieren und dabei Kontrolle, Transparenz und Ausfallsicherheit gewährleisten. Weitere Informationen über WorkHQ finden Sie hier.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält weltweit Niederlassungen. Mehr als 23.000 Organisationen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen sowie Gesundheitswesen, von den größten internationalen Konzernen bis zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, vertrauen auf SS&C für Fachkompetenz, Skalierbarkeit sowie Technologie.

Weitere Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie auf www.ssctech.com.

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