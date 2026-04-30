SS&C推出WorkHQ平台，赋能企业智能体自动化

康涅狄格州温莎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布推出SS&C Blue Prism WorkHQ智能体自动化平台，旨在帮助企业以安全、透明且可全程掌控端到端工作流程的方式，实现智能体AI的规模化落地运营。

WorkHQ于纽约市纳斯达克的一次现场活动中正式发布，它引入了一个统一的控制平面，将人员、AI智能体、应用程序接口(API)和数字员工协调到一个受管控的单一环境中。

SS&C依托自身在多个受监管行业的大规模运营经验研发了WorkHQ。目前，SS&C服务全球超过23,000家客户，部署4000多名数字员工和50多个AI智能体。这些努力使SS&C能够大幅提升核心流程的运营效率，并将关键工作流程的处理时长缩短高达95%。

智能自动化与分析事业部总经理Rob Stone表示：“WorkHQ的设计初衷是为了解决企业面临的实际问题，而非仅仅用于演示。当前多数企业在部署AI时，需面对数百套系统、老旧基础设施以及不会为适应新技术而改变的合规要求。我们正是基于这一现实，从零开始设计了WorkHQ。我们的优势在于，在WorkHQ正式交付客户之前，就已经在一个大型、复杂、受监管的运营环境中进行了部署。我们以SS&C为零号客户，通过实时、可观察的日常使用对WorkHQ进行了优化。企业客户最终获得的，是贴合自身业务环境且在我们的实际环境中得到验证的成熟平台。”

WorkHQ的核心能力：

集中管控 ：区别于零散单点工具或纯AI平台，WorkHQ使企业能够设计、编排、执行和管理各类自动化任务，将AI智能体、数字员工和API统一调度，并可在必要时进行人工介入。

：区别于零散单点工具或纯AI平台，WorkHQ使企业能够设计、编排、执行和管理各类自动化任务，将AI智能体、数字员工和API统一调度，并可在必要时进行人工介入。 原生合规治理 ：安全、可审计性与合规机制内嵌于工作流程层级。内置治理体系、人工介入监督机制以及SS&C AI Gateway AI治理层确保企业在加快AI落地的同时保持合规。

：安全、可审计性与合规机制内嵌于工作流程层级。内置治理体系、人工介入监督机制以及SS&C AI Gateway AI治理层确保企业在加快AI落地的同时保持合规。 混合自动化模式 ：WorkHQ对已有的机器人流程自动化(RPA)和业务流程自动化(BPM)投入形成补充，使客户能够在适配场景引入AI智能体以创造更多价值，同时在关键管控环节保留确定性自动化能力。

：WorkHQ对已有的机器人流程自动化(RPA)和业务流程自动化(BPM)投入形成补充，使客户能够在适配场景引入AI智能体以创造更多价值，同时在关键管控环节保留确定性自动化能力。 建立在现有基础之上 ：WorkHQ旨在适配和对接现有Blue Prism平台，在不破坏现有技术基础设施的情况下实现创新。

：WorkHQ旨在适配和对接现有Blue Prism平台，在不破坏现有技术基础设施的情况下实现创新。 可重用性：工作流程和AI智能体采用模块化、可重用和可组合的设计，从而缩短自动化部署时间，助力企业规模化推广应用。

IDC智能体自动化与AI技术研究副总裁Neil Ward-Dutton表示：“全球各类企业正加速布局AI智能体应用。根据IDC研究，未来一年，企业计划投入生产环境的AI智能体类型数量预计将增加近一倍。为了让AI投入产生可量化、持久的规模化价值，企业正着力统一流程编排与合规管控相关工具与规范。具备该项能力的平台将创造巨大价值。”

WorkHQ为企业提供坚实基础，助力企业从孤立的AI用例过渡到受控的企业级自动化体系，使企业能够在保持掌控力、透明度和韧性的同时，将AI智能体的数量从几十个扩展到几千个。点击此处了解更多关于WorkHQ的信息。

关于SS&C Technologies

SS&C是全球领先的金融服务和医疗健康行业服务及软件供应商。公司成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎市，业务网络遍布全球。从跨国巨擘到中小型公司，超过2.3万家金融服务与医疗健康机构依托SS&C的专业经验、规模优势与技术实力实现发展。

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