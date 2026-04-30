The Estée Lauder Companies宣布對奢華臨床護膚品牌111SKIN進行少數股權投資

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The Estée Lauder Companies Inc.（NYSE:EL）今日宣布對111SKIN進行少數股權投資，111SKIN是由著名整形與重建外科醫生Dr. Yannis Alexandrides創立的奢華臨床護膚品牌。該項投資的條件尚未對外公開。

111SKIN成立於2012年，最初由Dr. Alexandrides研發，目的是加速病患在術後的恢復。該品牌的核心為創新的NAC Y2™，這是一款開創性的複合成分，旨在促進肌膚修復並維持健康、光采且富有韌性的膚質。在這樣的臨床專業基礎之上，111SKIN已開發出超過30種產品的系列組合，主打Black Diamond與Reparative系列，產品價格從50美元到1,000美元之間。

The Estée Lauder Companies總裁暨執行長Stéphane de La Faverie表示：「護膚產業正進入一個新階段，由手術療程、長壽科學與美學三者交融所形塑，因為消費者日益尋求能帶來可見、且媲美專業療程效果的產品。111SKIN正是此一轉變的典範，將Dr. Alexandrides超過35年的外科與美學療程經驗，轉化為以臨床診療為靈感、結合臨床洞察、新一代活性成分、高效配方與經過驗證的功效的高效能奢華護膚產品。這項投資以消費者為核心並奠基於轉型創新，體現我們Beauty Reimagined的願景，並凸顯我們所看到支持該品牌持續成長的重要契機——在拓展其全球版圖的同時，保留使其與當今消費者高度相關的獨特風格。」

111SKIN是一個奢華臨床護膚品牌，所處市場領域正快速成長，醫學專業知識與高效能強效配方正逐漸主導消費者需求。該品牌透過奢華品零售、電子商務及高端水療通路進行銷售——包括Harrods、Bluemercury、Nordstrom、Mandarin Oriental與Aman——並擁有穩健的直接面對消費者業務，約占銷售額的20%，反映出與高端消費者之間強大的數位互動。該品牌業務足跡遍及全球且具多元性，其中北美約占2025年銷售額的 40%，並在中國、英國、歐洲及亞太地區擁有穩固的市場基礎。

111SKIN共同創辦人Dr. Yannis與Eva Alexandrides表示：「我們非常高興能與The Estée Lauder Companies合作，並為111SKIN開啟令人振奮的新篇章。」執行長 Vanessa Goddevrind 補充說道：「我們期待延續既有的動能，並共同推動品牌未來的持續成長。」

Dr. Alexandrides將仍積極參與品牌發展，並將與其經驗豐富的管理團隊共同領導111SKIN。

此項投資與The Estée Lauder Companies持續聚焦於科學驅動創新的策略相符，因為111SKIN先進的NAC Y2™技術以及對以臨床為導向產品開發的承諾，反映出消費者對於高效能與預防型護膚產品日益增長的偏好。

關於The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc.是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水和護髮產品製造商、行銷商和銷售商，也是全球精品品牌和知名品牌的管理者。該公司的產品銷往約150個國家和地區，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）以及BALMAIN Beauty。

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