The Estée Lauder Companies annonce une prise de participation minoritaire dans la marque de soins cliniques de luxe 111SKIN

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd’hui une prise de participation minoritaire dans 111SKIN, une marque de soins cliniques de luxe fondée par Yannis Alexandrides, chirurgien plasticien et reconstructeur de renom. Les conditions de l’investissement n’ont pas été divulguées.

Fondée en 2012, 111SKIN a été initialement développée par Yannis Alexandrides afin d’accélérer le processus de guérison de ses patients après une intervention. Au cœur de la marque se trouve son innovant complexe NAC Y2™, une formule pionnière conçue pour favoriser la régénération cutanée et maintenir un teint sain, éclatant et résistant. S’appuyant sur cette expertise clinique, 111SKIN a développé une gamme de plus de 30 produits, dont les collections phares Black Diamond et Reparative, dont les prix varient entre 50 et 1 000 dollars.

« Les soins de la peau entrent dans une nouvelle phase, façonnée par la convergence des interventions, de la longévité et de la beauté, alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des produits offrant des résultats visibles, inspirés des traitements », déclare Stéphane de La Faverie, président-directeur général de The Estée Lauder Companies. « 111SKIN incarne cette évolution, en traduisant les plus de 35 ans d’expérience de Yannis Alexandrides en chirurgie et en traitements esthétiques en une gamme de soins de luxe hautement performants, inspirés des traitements en clinique et fondés sur des connaissances cliniques, des actifs de nouvelle génération, des formules puissantes et une efficacité prouvée. Cet investissement, fondé sur une approche centrée sur le consommateur et une innovation transformatrice, reflète notre vision Beauty Reimagined et souligne l’opportunité significative que nous voyons pour soutenir la croissance continue de la marque, en élargissant sa portée mondiale tout en préservant l’approche distinctive qui l’a rendue si pertinente auprès des consommateurs d’aujourd’hui. »

111SKIN est une marque de soins de la peau cliniques de luxe, opérant dans un segment en forte croissance où l’expertise médicale et les formulations puissantes et hautement performantes façonnent de plus en plus la demande des consommateurs. La marque est distribuée via des canaux de vente au détail de luxe, de commerce électronique et de spas haut de gamme, notamment Harrods, Bluemercury, Nordstrom, Mandarin Oriental et Aman, et dispose d’une solide activité de vente directe aux consommateurs représentant environ 20 % de son chiffre d’affaires, ce qui témoigne d’un engagement numérique fort auprès d’une clientèle de prestige. La marque bénéficie d’une présence mondiale diversifiée, l’Amérique du Nord représentant environ 40 % des ventes en 2025, et d’une implantation bien établie en Chine, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie-Pacifique.

« Nous sommes ravis de nous associer à The Estée Lauder Companies et d’ouvrir un nouveau chapitre passionnant pour 111SKIN », déclarent Yannis et Eva Alexandrides, cofondateurs de 111SKIN. « Nous sommes impatients de tirer parti de notre élan et de stimuler ensemble la croissance future », ajoute Vanessa Goddevrind, directrice générale.

Yannis Alexandrides restera activement impliqué dans la marque et continuera à diriger 111SKIN aux côtés de son équipe de direction expérimentée.

Cet investissement s’inscrit dans la continuité de l’engagement de The Estée Lauder Companies en faveur de l’innovation scientifique, la technologie avancée NAC Y2™ de 111SKIN et son engagement en faveur d’un développement de produits fondé sur la recherche clinique reflétant la préférence croissante des consommateurs pour des soins de la peau hautement performants et préventifs.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des principaux fabricants, distributeurs et vendeurs mondiaux de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité, et gère des marques de luxe et de prestige à l’échelle mondiale. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des noms de marque, notamment : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, dont The Ordinary et NIOD, ainsi que BALMAIN Beauty.

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