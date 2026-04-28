Albion与Tecnotree合作，为TELUS提供面向北美市场的下一代增值服务平台

普莱恩维尤，纽约州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电信托管服务与解决方案领先供应商Albion今日宣布，TELUS已选定Albion与Tecnotree合作，共同提供新一代增值服务（VAS）平台，首批将部署语音信箱应用程序。

根据合作协议，Albion将利用Tecnotree久经考验的增值服务（VAS）和数字服务平台提供解决方案，助力TELUS实现服务能力现代化、提升客户体验，并确保服务交付具备可扩展性和前瞻性。作为部署的一部分，Albion将提供端到端的托管服务，包括平台运营、服务保障及持续的生命周期管理，确保TELUS在北美各地的客户都能享受到高可用性和卓越的性能。

语音信箱系统的部署使TELUS能够借助功能更强大且可扩展的增值服务（VAS）解决方案，对现有基础设施进行升级。这种方案在保持TELUS客户高服务质量的同时，有助于提高运营效率、降低平台复杂性，并实现可持续的成本优化。

Bernard Bureau（TELUS无线战略与服务副总裁）表示：

“此次合作彰显了TELUS对核心基础设施现代化改造以及确保客户服务可靠性的坚定承诺。在TELUS，我们持续投资于各类解决方案，致力于让您的网络连接更加便捷、可靠且直观。这再次体现了我们以客户为先、推动无线网络创新的决心。”

Wayne Thompson（ Albion Ventures首席执行官）表示：

”TELUS选择Albion，体现了我们在大规模交付和管理运营商级平台方面拥有卓越的业绩。通过与Tecnotree合作，我们将深厚的托管服务专业知识与灵活且经过验证的增值服务（VAS）平台相结合，以满足TELUS不断发展的数字服务需求。“

Padma Ravichander（ Tecnotree首席执行官）表示：

”我们很高兴能与Albion合作，共同推进与TELUS的这一项目。Tecnotree的增值服务（VAS）平台旨在帮助运营商实现服务交付的现代化，加快产品上市速度，并打造差异化的客户体验。此次合作彰显了我们在北美地区以生态系统为导向的策略所具备的强大实力。“

关于Albion

Albion Ventures是一家专注于技术系统集成的公司，业务涵盖托管网络与电话服务、网络现代化改造、多厂商设备维护与支持、专业服务以及固定无线连接解决方案（RES-Q）。Albion提供创新的技术解决方案及全面的服务组合，助力各行业企业加速数字化转型、提升客户体验、降低成本、推动业务增长，并提高运营效率与成功率。

如需了解更多详情，请访问 albionventuresllc.com

关于Tecnotree

Tecnotree 是一家具备5G就绪能力的数字业务支撑系统（BSS）供应商，拥有AI/ML功能和多云扩展能力。Tecnotree在TM Forum开放API符合性认证方面处于领先地位，拥有59项经过认证的开放API，其中包括9项实际应用中的开放API，这充分证明了公司对卓越品质的承诺，以及不断努力为通信服务提供商（CSP）和数字服务提供商（DSP）提供差异化体验与服务的决心。我们的敏捷、开源数字BSS技术栈涵盖电信及其他数字服务行业从订单到收款的全流程业务处理及订阅管理，开辟了超越连接服务的新机遇。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台为其用户群体提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，旨在赋能游戏、健康、教育、OTT及其他垂直生态系统中的数字互联社区。Tecnotree 在赫尔辛基纳斯达克交易所上市（股票代码：TEM1V）。

关于TELUS

TELUS（TSX：T，NYSE：TU）是一家全球领先的通信技术公司，业务遍及45多个国家，年收入超过200亿加元，通过为消费者、企业和公共部门提供的先进宽带服务套件，拥有超过2000万个客户连接。我们致力于利用技术创造非凡的人类福祉。TELUS始终秉持“客户与社区至上”的理念，在全球客户服务卓越与社会资本主义领域引领潮流。TELUS Health正通过创新的预防医学和健康科技，改善200个国家和地区超过1.6亿人的生活。TELUS Agriculture & Consumer Goods利用数字技术和数据洞察，优化生产者与消费者之间的连接。TELUS Digital专注于数字客户体验及面向未来的数字化转型，为全球客户创造价值。秉承“回馈当地”这一长久以来的理念，TELUS持续投资于支持教育、健康和社区福祉的各项举措。2023年，我们推出了“TELUS学生助学金计划”，致力于确保加拿大每一位渴望接受高等教育的年轻人都有机会实现这一目标。迄今为止，该计划已向2,000名学生发放了超过600万加元的助学金，且受助人数仍在持续增加。自2000年以来，TELUS、我们的团队成员及退休员工已累计贡献了18.5亿加元，形式涵盖现金、实物捐赠、志愿服务时间及各类项目，其中包括250万个志愿服务日——这使TELUS荣膺“全球最慷慨企业”的殊荣。

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