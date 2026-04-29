JPMorgan Chase zum erstmaligen globalen Bankpartner der Olympischen Spiele ernannt

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Das Internationale Olympische Komitee (IOC) und JPMorgan Chase haben heute eine wegweisende weltweite Olympia-Partnerschaft bekannt gegeben, durch die JPMorgan Chase zum ersten globalen Bankpartner in der Geschichte der Olympischen Spiele wird. Die Partnerschaft umfasst die Olympischen und Paralympischen Spiele 2028 in Los Angeles (LA28) sowie die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2030 in den französischen Alpen. Das Unternehmen hat zudem eine Vereinbarung mit LA28 getroffen, um offizielle Bank von Team USA und LA28 sowie Gründungspartner der LA28 Games zu werden.

Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Bekenntnis zu Ehrgeiz und Spitzenleistungen wider und stellt Sportler und Gemeinden in den Mittelpunkt.

Kirsty Coventry, Präsidentin des IOC, erklärte: „JPMorgan Chase ist der erste globale Partner aus dem Bankensektor in der Geschichte der Olympischen Spiele, und wir sind stolz darauf, das Unternehmen im weltweiten Partnerprogramm der Olympischen Spiele willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft spiegelt unsere gemeinsamen Werte – Ehrgeiz und Spitzenleistung – wider und wird die Olympische Bewegung sowie den Sport rund um die Welt unterstützen. Die globale Präsenz und Expertise von JPMorganChase wird Sportlern dauerhaft Unterstützung bieten und dazu beitragen, weltweit langfristig einen positiven Einfluss auf die Gemeinden auszuüben.“

Jamie Dimon, Vorstandsvorsitzender und CEO von JPMorgan Chase, fügte hinzu: „Es ist uns eine Ehre, als weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele Athleten, Fans, Unternehmen und Gemeinden auf der ganzen Welt zu unterstützen. Olympioniken und Paralympioniken sind mehr als nur Sportler – sie sind unsere Kunden, Klienten und Mitarbeiter, und ihre Träume reichen weit über die Spiele hinaus. Wir unterstützen die Gemeinden, in denen sie zu Hause sind, finanzieren die Einrichtungen, in denen sie trainieren, helfen ihnen bei der Gründung von Unternehmen und bei der Planung ihrer Zukunft. Ihre Lebenswege spiegeln die Hoffnungen und Träume von Millionen Menschen wider, denen wir täglich helfen, und wir freuen uns sehr, sie dabei zu unterstützen.“

Mit Niederlassungen in über 60 Ländern und Kunden in mehr als 100 Märkten bringt JPMorgan Chase unübertroffenes Fachwissen und Ressourcen ein, um weltweit Wirtschaftswachstum und Chancen für Kunden, Mitarbeiter und Gemeinden zu schaffen.

Seit über 135 Jahren trägt JPMorgan Chase dazu bei, wirtschaftliche Chancen in Los Angeles zu schaffen – indem das Unternehmen Arbeitsplätze schafft, Betriebe unterstützt und Familien dabei hilft, sich zu entfalten. In Los Angeles betreut das Unternehmen 5 Millionen Privatkunden und 589.000 Kleinunternehmer mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und über 330 Filialen. In Frankreich, wo die Firma seit 1868 tätig ist, beschäftigt JPMorgan Chase mehr als 1.000 Mitarbeiter. Seit 2018 hat das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar in neue Geschäftsvorhaben und philanthropische Investitionen gesteckt, um Privatpersonen und Unternehmern wirtschaftliche Chancen zu eröffnen. In den letzten fünf Jahren hat JPMorgan Chase zudem mehr als 670 Kapitalanlegern im ganzen Land Kredite und Kapital in Höhe von über 147 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Durch diese Partnerschaft wird JPMorgan Chase die langfristige finanzielle Stabilität der olympischen und paralympischen Bewegung stärken und neue Möglichkeiten für Sportler, Unternehmen und Gemeinden schaffen, sich erfolgreich zu entwickeln. JPMorgan Chase und das IOC werden die Athleten ganzheitlich unterstützen, unter anderem durch die Durchführung von Workshops zum Thema finanzielle Gesundheit, die über die IOC-Plattform „Athlete365“ angeboten werden. Diese Initiativen und andere lokale Investitionen in den Gastgeberstädten werden dazu beitragen, dass die Olympische Bewegung über die Spiele hinaus ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt.

JPMorgan Chase wird weltweiter Olympia-Partner in den Bereichen Vermögens- und Private-Banking sowie Firmenkunden- und Investmentbanking. In den USA wird das Unternehmen Gründungspartner der LA28 Games im Privatkundengeschäft. Im Einklang mit dem Ansatz des IOC werden die durch die Partnerschaft erzielten Einnahmen zur Unterstützung von Sportorganisationen weltweit weiterverteilt – darunter Nationale Olympische Komitees und deren Athleten sowie die Organisationskomitees der Olympischen Spiele und Olympischen Jugendspiele.

Über JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), das weltweit tätig ist. Zum 31. März 2026 verfügte JPMorgan Chase über ein Vermögen von 4,9 Billionen US-Dollar und ein Eigenkapital von 364 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Privatkunden und kleine Unternehmen, Firmenkundengeschäft, Abwicklung von Finanztransaktionen und Vermögensverwaltung. Unter den Marken J.P. Morgan und Chase betreut das Unternehmen Millionen von Kunden in den USA sowie viele der weltweit führenden Unternehmen, institutionellen Kunden und staatlichen Auftraggeber. Informationen zu JPMorgan Chase & Co. finden Sie unter www.jpmorganchase.com.

Über das Internationale Olympische Komitee

Das Internationale Olympische Komitee ist eine gemeinnützige, zivile, nichtstaatliche internationale Organisation, die sich aus Freiwilligen zusammensetzt und sich dafür einsetzt, durch den Sport eine bessere Welt zu schaffen. Das IOC leitet mehr als 90 % seiner Einnahmen an die allgemeine Sportbewegung weiter, was bedeutet, dass täglich umgerechnet 4,7 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Sportlern und Sportorganisationen aller Leistungsklassen auf der ganzen Welt verteilt werden.

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