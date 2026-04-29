A Laserfiche apresenta Agentes de IA: O futuro da gestão inteligente de conteúdo

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Hoje, na conferência Laserfiche Empower — o principal evento para gestão inteligente de conteúdo — a Laserfiche anunciou o lançamento dos Agentes de IA. Com comandos simples em linguagem natural, esses assistentes virtuais executam tarefas complexas com várias etapas e funcionam dentro da estrutura dos robustos controles de segurança e conformidade da Laserfiche, transformando a maneira como você interage com as informações da sua organização.

Os Agentes de IA da Laserfiche utilizam modelos avançados de raciocínio generativo de IA para executar tarefas que eliminam a lacuna entre a criação de fluxos de trabalho e o trabalho manual demorado. Eles podem tomar decisões com base em dados de documentos e executar alterações em massa a partir de instruções de linguagem natural do usuário.

“A introdução de Agentes de IA para gerenciamento de conteúdo sinaliza uma mudança na forma como lidamos com o ciclo de vida da informação”, disse Karl Chan, CEO da Laserfiche. “Estamos indo além dos processos manuais, transferindo tarefas rotineiras para Agentes que operam dentro de uma estrutura de governança. Estamos permitindo que as organizações modernizem suas operações, mantendo a conformidade em primeiro plano.”

Para celebrar o lançamento dos Agentes de IA da Laserfiche no Empower, os Agentes estão disponíveis exclusivamente para todos os participantes da conferência que usam o Laserfiche Cloud e suas organizações. Os Agentes estarão disponíveis para todos os usuários do Laserfiche Cloud a partir de 7 de maio de 2026.

Apresentando os Agentes de IA da Laserfiche

Acessíveis por meio do Smart Chat — uma interface de chat intuitiva com inteligência artificial no repositório Laserfiche — os Agentes herdam as permissões e restrições de acesso específicas do usuário que inicia a conversa. Isso mantém os rigorosos padrões de segurança e governança da Laserfiche, permitindo que equipes e usuários de todos os níveis técnicos economizem tempo e escalem a produção, automatizando suas próprias soluções com segurança.

Ao combinar análise de conteúdo com inteligência artificial (IA) e agentes inteligentes, as organizações podem identificar problemas em seus documentos e tomar medidas impactantes em todos os departamentos, incluindo:

Jurídico: Identificar inconsistências em contratos — como metadados ausentes ou conflitantes — e encaminhá-los para revisão jurídica.

Identificar inconsistências em contratos — como metadados ausentes ou conflitantes — e encaminhá-los para revisão jurídica. Recursos Humanos: Identificar informações demográficas em registros de pessoal e mover esses documentos para pastas com diferentes configurações de segurança.

Identificar informações demográficas em registros de pessoal e mover esses documentos para pastas com diferentes configurações de segurança. Contas a Pagar: Identificar faturas vencidas e encaminhá-las para acompanhamento e resolução.

Usuários de diversos setores podem usar os agentes para reduzir a carga sobre os recursos de TI e os responsáveis ​​pelos processos. Alguns exemplos comuns de uso incluem:

Governo: Agilizar solicitações de registros públicos, sinalizando documentos que podem exigir isenção ou revisão jurídica e encaminhando-os para as equipes apropriadas.

Agilizar solicitações de registros públicos, sinalizando documentos que podem exigir isenção ou revisão jurídica e encaminhando-os para as equipes apropriadas. Educação: Identificar documentos que contenham informações pessoais identificáveis ​​(PII) e aplicar tags de segurança para proteger informações sensíveis.

Identificar documentos que contenham informações pessoais identificáveis ​​(PII) e aplicar tags de segurança para proteger informações sensíveis. Serviços Financeiros: Apoiar as políticas internas de tratamento de dados, identificando sinais de conformidade e encaminhando isenções para revisão.

Apoiar as políticas internas de tratamento de dados, identificando sinais de conformidade e encaminhando isenções para revisão. Manufatura: Sinalizar problemas relacionados à qualidade em relatórios de inspeção e identificar incidentes para investigação e resolução.

Transforme a gestão de documentos com Agentes de IA e Busca

Com sua capacidade de filtrar conteúdo de forma inteligente em todo o repositório e executar ações contextuais, os Agentes de IA da Laserfiche também irão remodelar a forma como os usuários pesquisam e organizam informações.

“No futuro, o ‘onde’ do armazenamento de documentos não será tão importante quanto costumava ser”, disse Justin Pava, evangelista-chefe de Produtos da Laserfiche. “Com metadados extraídos automaticamente, busca assistida por IA e os recursos autônomos dos Agentes de IA da Laserfiche, você não precisará mais perder tempo organizando dados, bastando agir sobre eles.”

Após o lançamento, os usuários poderão instruir os Agentes a executar ações pontuais diretamente do Smart Chat. Atualizações subsequentes expandirão os recursos dos Agentes para incluir a execução de processos repetidos sob demanda, a incorporação de Agentes em processos de negócios e a capacidade de executar Agentes em segundo plano, monitorando o sistema em busca de condições específicas e concluindo tarefas automaticamente enquanto sua equipe trabalha em outros projetos de alta prioridade.

Para mais informações

Para saber mais sobre os Agentes de IA da Laserfiche, acesse laserfiche.com/ai.

Para ver cenários de automação do mundo real para os Agentes de IA da Laserfiche se inscreva no webinar.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a principal plataforma empresarial que ajuda as organizações a transformar digitalmente suas operações e gerenciar seu conteúdo com soluções baseadas em IA. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários personalizáveis, modelos sem código e recursos habilitados por IA, a plataforma de gerenciamento de documentos Laserfiche® acelera a execução dos negócios. Utilizada por organizações de todos os portes — de startups a empresas da Fortune 500 — a Laserfiche capacita equipes a aumentar a produtividade, fomentar a colaboração e oferecer uma experiência superior ao cliente em escala. Com sede em Long Beach, Califórnia, a Laserfiche opera globalmente, com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia.

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