Perpetual Atomics et QSA Global équipent le premier cœur de réacteur à chauffage radio-isotopique alimenté à l’américium au monde

LEICESTER, Angleterre & BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’une avancée majeure pour l’exploration spatiale internationale, Perpetual Atomics, QSA Global, Inc. et l'Université de Leicester ont achevé la première production, à l’échelle réelle, d’un cœur de générateur de chaleur radio-isotopique (RHU) alimenté à l’américium. Ce cœur intègre des pastilles d’américium-241 sous forme céramique, encapsulées dans une structure de confinement métallique. Cette réalisation s’appuie sur les travaux concluants de fabrication de pastilles d’américium menés fin 2025, ainsi que sur plus de vingt ans d’expertise de l’équipe de Leicester dans le développement de systèmes nucléaires spatiaux à l’américium.

Issu du projet ENDURE de l’Agence spatiale européenne (ESA) et inscrit dans le cadre d’une collaboration transatlantique, ce résultat constitue une étape déterminante vers la mise en place d’une filière industrielle dédiée à la fourniture de systèmes d’alimentation radio-isotopiques pour les engins spatiaux, leur permettant de fonctionner durablement dans les environnements les plus extrêmes du système solaire. Les pastilles feront désormais l’objet d’une série d’analyses de caractérisation dans le cadre du processus de certification du RHU.

En combinant les travaux de recherche pionniers de l’équipe de Perpetual Atomics, l’expertise reconnue du secteur nucléaire et l’excellence industrielle de QSA Global basée aux États-Unis, le consortium a relevé un défi de plusieurs décennies : transformer l’américium, sous-produit durable de l’industrie nucléaire, en un combustible céramique à haute densité, industrialisable et apte à alimenter la prochaine génération de missions spatiales.

Une avancée décisive : un jalon stratégique pour la mission

Le RHU de 3 W développé au Royaume-Uni marque une évolution majeure dans l’alimentation des missions d’exploration lointaine et établit une nouvelle référence pour les systèmes d’énergie radio-isotopique.

Grâce à un procédé exclusif de fabrication de pastilles céramiques industrialisable, les partenaires ont développé une source de combustible d'une très grande stabilité et d'une robustesse exceptionnelle. Cette avancée permet d'envisager son intégration dans des équipements critiques pour les missions, ainsi que la production commerciale de RHU.

Ce RHU à l’américium offre une longévité exceptionnelle, garantissant le fonctionnement continu des instruments scientifiques et permettant d'accéder aux environnements sombres et glacés de la Lune, de Mars et des planètes extérieures. Ces unités fourniront une source de chaleur constante et sans maintenance, permettant aux rovers et aux atterrisseurs de « survivre à la nuit ».

Le Dr Ramy Mesalam, directeur technique (CTO) de Perpetual Atomics, a déclaré : « Il ne s’agit pas seulement d’une réussite technique ; c’est la naissance d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement mondiale pour les systèmes d’énergie spatiale. En livrant le premier cœur de RHU à l’américium produit à l’échelle industrielle au monde, nous avons démontré notre capacité à transformer une science visionnaire en équipement opérationnel, à un rythme inédit. »

Joe Lapinskas, directeur de l’innovation et du marketing chez QSA Global, a ajouté : « Cette collaboration incarne le meilleur de l’innovation et du partenariat industriel. En conjuguant nos décennies d’expertise dans la fabrication de sources à haute fiabilité avec le savoir-faire de Perpetual Atomics en matière d’exploration de l’espace lointain, nous avons développé un produit appelé à redéfinir l’avenir de l’exploration planétaire. »

Le professeur Richard Ambrosi, directeur scientifique de Perpetual Atomics, a déclaré : « Ce succès est le fruit de l’excellence de nos équipes techniques, d’un savoir-faire forgé au fil des décennies et d’un esprit de collaboration constant. La rigueur nécessaire au développement de systèmes d’énergie nucléaire spatiale, tout comme le rôle déterminant des femmes et des hommes au cœur du programme, ne saurait être sous-estimée. »

William Wells, directeur général de Space Park Leicester, le pôle scientifique et d’innovation de l’Université de Leicester, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir offert à Perpetual Atomics l’environnement nécessaire pour développer ses activités commerciales et s’imposer comme un acteur d’envergure mondiale. »

« C’est un exemple remarquable de la manière dont Space Park Leicester joue pleinement son rôle de pôle d’innovation spatiale et de catalyseur de la collaboration entre l’industrie et le monde académique », a-t-il ajouté.

Matthew Cook, responsable de l’exploration spatiale à l’Agence spatiale du Royaume-Uni, a déclaré : « L’annonce faite aujourd’hui par Perpetual Atomics et QSA Global constitue une étape déterminante dans la démonstration des capacités de premier plan du Royaume-Uni en matière d’unités de chauffage radio-isotopiques à base d’américium, financées par l’Agence spatiale du Royaume-Uni en collaboration avec les États-Unis dans le cadre du programme ENDURE de l’Agence spatiale européenne. »

« Ce système est destiné à être embarqué à bord de la mission européenne Rosalind Franklin à destination de Mars, mais sa portée dépasse largement cette seule mission. Cette technologie constituera également un levier clé pour assurer une présence lunaire européenne durable, ouvrant des perspectives qui étaient jusqu’à présent hors de portée », a-t-il ajouté.

À propos de Perpetual Atomics : Perpetual Atomics, entreprise issue de l’Université de Leicester et implantée au Space Park Leicester, est un leader dans le domaine de l’énergie radio-isotopique à base d’américium. Forte de vingt ans d’expertise dans les systèmes nucléaires spatiaux à l’américium, elle développe des solutions thermiques et électriques adaptées aux environnements spatiaux les plus extrêmes.

À propos de QSA Global, Inc. : Basée à Burlington, dans le Massachusetts, QSA Global est un leader mondial dans la conception et la fabrication de sources de rayonnement haute performance. Forte de plusieurs décennies d’expertise au sein de secteurs hautement réglementés, l’entreprise constitue l’assise industrielle des applications isotopiques critiques pour les missions.

À propos de Space Park Leicester : Space Park Leicester, pôle scientifique et d’innovation de l’Université de Leicester, doté d’un investissement de 100 millions de livres sterling, constitue un cluster de référence à l’échelle mondiale dans les domaines de la recherche spatiale, de l’entrepreneuriat et de la formation.

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